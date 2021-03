Nuovi interventi in arrivo in A4 all'inizio della prossima settimana da Verona a Vicenza

Dopo quelli annunciati giovedì per il weekend, la A4 Holding ha comunicato l'avvio di nuovi interventi lungo la Brescia-Padova per l'inizio della prossima settimana.

Verona

Scatterà un intervento di pavimentazione e realizzazione del flesso autostradale tra i caselli di Verona Est e Soave (dal km 291 al Km 293+500), in carreggiata Est (direzione Venezia), propedeutico alla costruzione della corsia di emergenza al km 292+200 dell’autostrada in corrispondenza del cavalcavia della linea ferroviaria Milano-Venezia e per la realizzazione del raddoppio della sezione stradale della Tangenziale Sud di Verona, nel comune di San Martino Buon Albergo. Lungo il tratto interessato si viaggerà dunque su una sola corsia di marcia dalle ore 20 di lunedì 22 alle ore 6 di martedì 23 marzo e dalle ore 20 di martedì 23 marzo alle ore 6 di mercoledì 24 marzo.

Vicenza

Per lavori di monitoraggio delle Gallerie dei Berici in A4, tra i caselli di Vicenza Ovest e Vicenza Est, sia in carreggiata Est (direzione Venezia), che in carreggiata Ovest (direzione Milano), l’autostrada sarà chiusa al traffico dalle ore 22 alle ore 24 di martedì 23 marzo.

I viaggiatori diretti a Venezia verranno quindi fatti uscire al casello di Vicenza Ovest e, una volta convogliati nella Tangenziale Sud di Vicenza, potranno proseguire il viaggio rientrando in autostrada al casello di Vicenza Est. Similmente i viaggiatori diretti a Milano, verranno fatti uscire al casello di Vicenza Est e, attraverso la Tangenziale Sud, potranno rientrare in A4 al casello di Vicenza Ovest. Nei medesimi orari saranno chiusi lo svincolo di entrata in direzione Venezia al casello di Vicenza Ovest e lo svincolo di entrata in direzione Milano al casello di Vicenza Est.

Dueville

In A31, per lavori di sostituzione delle lame ossidate del casello di Dueville si rende necessaria la chiusura alternata degli svincoli, in questa sequenza: