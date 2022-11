Nuovi lavori per la TAV lungo l'Autostrada A4: due corsie a disposizione dei viaggiatori

In arrivo nuove ripercussioni sulla viabilità dell'autostrada A4 a causa del lavori del consorzio Cepav Due per la realizzazione del lotto Brescia-Verona della linea ferroviaria Alta Velocità Torino-Venezia.

In carreggiata ovest (direzione Milano), tra i caselli di Sommacampagna e Peschiera (dal km 267+440 al Km 263+900), è in programma il rifacimento della segnaletica orizzontale, che obbligherà gli utenti a viaggiare su due corsie di marcia, di cui una a larghezza ridotta dalle ore 22 di martedì 8 alle ore 3 di mercoledì 9 novembre.

In provincia

La Provincia di Verona invece ha comunicato che verranno istituiti, dal 9 al 30 novembre, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto della Sp 7a "di Cicogna", nel territorio di Cologna Veneta. Le limitazioni, previste dalle 7.30 alle 17, festivi esclusi, si sono rese necessarie per consentire alcuni interventi di rinforzo delle sponde di un canale adiacente alla provinciale.