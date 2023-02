A Sanremo le prove della festa per gli 80 anni di Al Bano. A maggio concerto in Arena

Le prove generali sono state fatte ieri, 8 febbraio, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Ma la vera festa sarà a maggio all'Arena di Verona. Quest'anno, Al Bano compie 80 anni e ieri, nella seconda serata del Festival della canzone italiana, l'artista ha spento le prime candeline sulle torte di compleanno. Quattro torte con 20 candeline ciascuna, per rimarcare la vitalità di un cantante che non sembra affatto un 80enne. Una vitalità dimostrata facendo alcune flessioni sul palco, ma soprattutto esibendosi insieme ad altri due monumenti della canzone italiana, Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Al Bano, Morandi e Ranieri hanno fatto cantare il pubblico presente all'Ariston per il Festival di Sanremo. In mezz'ora, i tre hanno cantato il meglio del loro repertorio, da In ginocchio da te a Rose Rosse fino a È la mia vita. Poi, il conduttore del Festival Amadeus ha fatto entrare le torte ed i tre cantanti hanno concluso la loro esibizione con un omaggio a Umberto Bindi, eseguendo a tre voci il brano Il nostro concerto.

Quella di ieri è stata una festa anticipata per Al Bano, che compirà 80 anni il prossimo 20 maggio. Ma intanto è stata annunciata la vera festa che sarà a Verona. Il prossimo 18 maggio, Al Bano festeggerà il suo compleanno con un concerto-evento all'Arena. Uno spettacolo che sarà poi trasmesso anche in televisione. A questa festa, il cantante pugliese ha invitato anche Morandi e Ranieri, che sicuramente non saranno gli unici ospiti di una serata davvero unica.