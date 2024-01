I 70 anni della Rai, Zaia: «Nascita delle sedi e delle testate regionali fu passaggio storico»

Era il 3 gennaio 1954 quando andava in onda la prima trasmissione televisiva della Rai. Si trattava di "Arrivi e Partenze" e da quella partenza sono passati 70 anni. «Settant’anni fa la vita degli italiani cambiava radicalmente - ha commentato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia - Nelle loro case di lì a poco avrebbero cominciato a entrare i primi televisori e le prime trasmissioni radiofoniche. Era nata la Rai Radiotelevisione Italiana. A tutti coloro che ne fanno parte rivolgo un sentito e grato augurio di buon compleanno».

E per i settant'anni della Rai, Zaia ha rivolto uno sguardo al passato e uno al futuro. «In sette decenni - ha dichiarato il presidente della Regione - la Rai ha accompagnato la vita della gente, proponendo informazione, intrattenimento, approfondimento, cultura, tanto sport e grandi e popolarissime trasmissioni. Ad un certo punto è iniziata una sfida virtuosa a chi fa meglio lanciata dall’emittenza privata, grande, media e piccola, che, passo dopo passo, è entrata in un mercato al quale gli utenti chiedevano sempre di più. Questa sfida, oggi più che mai, è viva e quotidianamente stimola per conquistare i favori del pubblico. È la sfida della pluralità, che la Rai ha saputo affrontare con onore, è la vittoria della democrazia. Considero un passaggio storico della Rai, la nascita delle sedi e delle testate giornalistiche regionali, che hanno arricchito la pluralità dell’informazione e portato la televisione pubblica sui territori, con tante ricadute positive, accendendo un faro anche sulle vicende più locali, ma non per questo meno interessanti per la gente. All’augurio per i 70 anni della Rai, aggiungo l’auspicio che le testate regionali possano vivere ancora tanti momenti di crescita e di sviluppo in un quadro di autonomia feconda».