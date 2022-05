Il 5 per mille al Comune di Verona destinato al contrasto delle nuove povertà

Nella dichiarazione dei redditi, i cittadini possono destinare il cinque per mille delle trattenute Irpef alle attività sociali svolte dal Comune di residenza. Ed anche quest'anno il Comune di Verona ha scelto di utilizzare le somme che raccoglierà con il cinque per mille per arginare le nuove povertà.

Per destinare il cinque per mille al Comune, al momento della compilazione della dichiarazione, nella sezione "Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef" si deve scegliere il riquadro "Sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza".

Il progetto del Comune di Verona "Una risposta alle Nuove Povertà" sarà finanziato dai proventi derivati dal cinque per mille e da fondi del bilancio comunale. Inoltre, negli anni 2018, 2019 e 2021, il budget per il progetto era stato anche integrato con fondi provenienti dalla vendita di biglietti per gli spettacoli non di lirica in Arena. Biglietti che in passato erano in omaggio.

Nel 2021, grazie a "Una risposta alle Nuove Povertà" il Comune di Verona ha erogato contributi per 792mila euro verso 609 beneficiari in difficoltà. Mentre con il cinque per mille erano stati incassati 81.545 euro relativi all'anno di imposta 2019.

Dal 2010 al 2021 hanno beneficiato di un sostegno economico 2.409 nuclei familiari. Il sostegno viene fornito ai cittadini più deboli economicamente, a chi ha perso il lavoro, a chi vive solo con figli a carico, a famiglie numerose con reddito insufficiente per pagare affitti, spese condominiali, utenze, cauzioni di contratti di affitto.