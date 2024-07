Verona quinta in Italia per i 5 per mille destinati al Comune di residenza

Uno strumento utile ma ancora poco utilizzato dai contribuenti italiani. È il 5 per mille da destinare al proprio Comune di residenza, vale a dire una quota dell'Irpef pagata dai cittadini che invece di finire nelle casse dello Stato finisce in quelle dei Comuni, i quali sono obbligati a spendere queste risorse per attività sociali. Questo strumento è stato sfruttato l'anno scorso da circa un contribuente italiano ogni cento. Ma Palazzo Barbieri non può lamentarsi, visto che i veronesi sono stati tra i più generosi del Paese.

Le cifre sono state riportate da Ansa, che cita un'elaborazione di Centro Studi Enti Locali basata su dati dell'Agenzia delle Entrate. Nel 2023, sono stati 534.760 i contribuenti italiani ad aver destinato il proprio 5 per mille al Comune di residenza. Singole scelte che hanno prodotto un gruzzolo complessivo di 15.285.345 euro. Cifra in calo rispetto agli oltre 16 milioni dell'anno precedente e che risulta inferiore anche rispetto a quanto elargito alle associazioni sportive dilettantistiche (quasi 18 milioni di euro).

Dei 534.760 5 per mille destinati ai Comuni di residenza, quelli andati a buon fine sono stati 531.164. E a beneficiarne sono stati 6.586 Comune (nel 2022 erano stati 6.669). Ci sono state dunque 3.596 elargizioni che non sono andate a buon fine perché non hanno raggiunto la soglia minima erogabile di 100 euro. Queste elargizioni sommate insieme hanno avuto un valore di 52.595 euro, soldi che sono stati comunque dirottati verso gli altri beneficiari della stessa categoria, in misura proporzionale rispetto alle altre scelte espresse dai contribuenti.

I Comuni che hanno maggiormente beneficiato dei 5 per mille dei loro cittadini sono Roma e Milano. Roma è la città con il maggior numero di elargizioni (9.049), mentre Milano è la città che ha incassato di più (421.220 euro). Al terzo posto c'è Torino con 158.753 euro arrivati grazie al 5 per mille, al quarto Bologna (107.400 euro). E Verona è quinta con 86.442 euro, davanti a Napoli (85.678 euro) e Firenze (75.387 euro).