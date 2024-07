Sport olimpico e musica in Arena per i 250 anni della Guardia di Finanza

Alla luce del ruolo centrale che la città di Verona assumerà nel 2026 con la cerimonia di chiusura delle olimpiadi invernali e di apertura dei giochi paralimpici, il sindaco Damiano Tommasi ha incontrato gli atleti olimpici e paralimpici delle Fiamme Gialle di oggi e del passato e giovani studenti e sportivi veronesi. Un incontro che ha evidenziato il ruolo fondamentale rivestito dallo sport, quale strumento di crescita e diffusione di valori positivi per le generazioni future: lealtà, costanza, impegno e spirito di sacrificio, gli stessi che animano i militari e che contraddistinguono gli atleti del centro sportivo "Fiamme Gialle", glorie indiscusse dello sport nazionale.

«Fare parte di una spedizione olimpica è qualcosa di straordinario, un sogno che va raccontato ed è per questo che sono felice della vostra presenza qui - ha detto il sindaco Damiano Tommasi agli atleti - L'auspicio è che la città, che si appresta ad ospitare un evento unico e che probabilmente non si ripeterà più, riesca davvero a sentire cosa rappresentano i 5 cerchi delle Olimpiadi e i valori dello sport che questi ragazzi rappresentano al meglio, un esempio per i tanti giovani atleti che inseguono lo stesso sogno».

L'incontro è avvenuto venerdì scorso, 5 luglio, prima dell'evento che ha chiuso il cerchio dei festeggiamenti dei 250 anni della Guardia di Finanza. Evento che ha unito con la musica gli atleti di oggi e di ieri, all’insegna del motto: "Nella tradizione il futuro".

Tra i giovani atleti è forte l’entusiasmo di riuscire a realizzare un sogno, grazie al supporto delle Fiamme Gialle che per tutti rappresentano una famiglia in cui credere e in cui trovare sostegno. Tra questi atleti c'è Giacomo Bertagnolli, vincitore di otto medaglie paralimpiche, tra cui quattro ori, ottenute nella categoria ipovedenti, e considerato lo sciatore paralimpico più forte di sempre. E con lui era presente anche Simone Deromedis che nel 2023 si è guadagnato il titolo di Campione del Mondo nello skycross sulle nevi georgiane di Bakuriani, regalando all’Italia il primo alloro iridato della storia nel freestyle. E poi ancora: Alex Vinatzer, già due olimpiadi disputate e due medaglie di bronzo ai campionati mondiali, nel 2019 (ad Aare) nel parallelo a squadre e nel 2023 (a Courchevel) nello slalom speciale, e Nicol Delago, anche per lei già due olimpiadi disputate e tante medaglie conquistate in Italia e ai Campionati mondiali. Tutti eredi di una tradizione in cui hanno brillato atleti come Antonio Rossi, plurimedagliato nella canoa ai giochi olimpici e ai Campionati mondiali, e ora collaboratore per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. E nel Veronese è impossibile non ricordare Roberto Di Donna, due medaglie (un oro e un bronzo) nel tiro a segno ad Atlanta '96, attuale commissario tecnico del settore di pistola della nazionale italiana seniores.

Gli atleti olimpici e paralimpici delle Fiamme Gialle si sono confrontati con i giovani delle società sportive veronesi che hanno avuto l’occasione di porre domande ai campioni.

Mentre alle 20.45, in Arena, alla presenza del comandante interregionale dell’Italia Nord-Orientale di Venezia Carmine Lopez e del comandante regionale del Veneto Riccardo Rapanotti, la banda musicale della Guardia di Finanza diretta dal maestro Leonardo Laserra Ingrosso, si è esibita prima della rappresentazione della Carmen di Bizet con alcuni brani tratti dal sua repertorio.

Il programma musicale ha visto l'esecuzione della "Marcia d’ordinanza della Guardia di Finanza" e di "Armi e Brio", composti dal maestro Antonio D’Elia, nonché di "Ritratto Felliniano" di Nino Rota e "Scossa elettrica" di Giacomo Puccini. L’esecuzione del brano composto dal grande maestro toscano, nel prestigioso scenario dell’Arena di Verona, ha assunto un particolare significato alla luce della concomitanza tra i festeggiamenti dei 250 anni di fondazione della Guardia di Finanza e la commemorazione del centenario di morte di Puccini. La serata è stata presentata da Cecilia Gasdia, sovrintendente della Fondazione Arena di Verona.