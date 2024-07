Nuove telecamere a Sona per coprire tutti i varchi di accesso al paese

Sona amplia il sistema di videosorveglianza e lettura targhe lungo le vie di accesso al paese e alle sue frazioni. L'importo complessivo dei lavori che partiranno in questo mese è pari a 250mila euro ed è co-finanziato al 50% con fondi ministeriali.

Saranno installate 23 nuove telecamere in: Via Fusara, Via Molina, Via Valle, Via San Quirico e Via Pozza delle Lastre a Sona; Via Sacharov, Via Beccarie, Via Mancalacqua, Via Stazione, Via Molinara Nuova, Via Caduti del Lavoro (incrocio con Via Stazione) e Via don Bosco a Lugagnano; Via Bellevie, Via Monte Paul, Via Isonzo, Via Cavecchie e Strada Regionale 11 a Palazzolo; Via Celà, Via Platano e Via Santini a San Giorgio in Salici.

Il termine dei lavori è fissato per metà ottobre.

Con questi nuovi occhi elettronici saranno coperti tutti i varchi di accesso al Comune. E altre telecamere verranno posizionate, in un secondo momento, in aree sensibili come parchi, incroci e monumenti, come ha spiegato il sindaco Gianfranco Dalla Valentina: «L’obiettivo è aumentare la sicurezza dei cittadini, contrastare le azioni malavitose e, con il controllo delle aree sensibili, dissuadere i comportamenti che arrecano danno agli spazi pubblici. Le immagini e i transiti verranno trasmessi alla centrale operativa allestita nel comando della polizia locale in Piazza Roma, per favorire la rilevazione di situazioni di pericolo, consentire la ricostruzione rapida dei movimenti di veicoli e persone sospette e agevolare l’intervento immediato delle forze dell’ordine».