Attivati 16 nuovi posti letto per riparare dal freddo chi vive in strada

Stiamo attraversando giorni di grande freddo in Veneto e a Verona. Giorni difficili soprattutto per chi non ha un posto caldo in cui ripararsi. E pensando ai senza fissa dimora, il Comune di Verona è riuscito a mettere a disposizione 16 ulteriori posti letto per l'accoglienza di uomini che vivono in strada. Salgono quindi a 287 le postazioni disponibili grazie al piano di intervento comunale.

Non si fermano, dunque, le attività di supporto realizzate dal Comune per questa stagione invernale. Anzi, vengono implementati i servizi in favore di quanti dormono in strada. Ai 271 posti letto messi a disposizione sul territorio cittadino si sono aggiunti, in concomitanza con il calo repentino delle temperature, ulteriori 16 posti letto, i quali sono stati già occupati da quanti ne avevano avanzato richiesta.

I nuovi posti sono così collocati: 9 all'asilo Camploy, gestiti dalla cooperativa Comunità dei Giovani; 5 alla Casa Accoglienza de Il Samaritano; 1 all'Associazione Casa Nostra; 1 alla parrocchia del Saval.

«Siamo impegnati - ha spiegato l’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni - per ampliare il più possibile le disponibilità di posti letto, con la preziosa collaborazione di tutti i rappresentanti dei servizi istituzionali comunali, dell'Ulss 9, delle agenzie del privato sociale e delle associazioni cittadine interessate. Siamo in contatto con la protezione civile e ci siamo attrezzati per poter dare 16 nuovi posti letto di emergenza e rispondere così alle persone che dormono per strada. Verona è fra le città con il maggior numero di posti letto per l’emergenza freddo in rapporto alla popolazione residente. Nessuno deve restare indietro e l’attenzione sul disagio sociale resta alta».

Ad oggi, i 287 posti letto messi a disposizione in città sono tutti occupati da uomini e donne che versano in grave stato di difficoltà, privi di dimora e in strada. E già dall'inizio dell'inverno la precedente disponibilità di letti era stata aumentata con quasi 80 posti ulteriori.