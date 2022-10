Per i 150 anni degli Alpini, fumogeni tricolore accesi sul Baldo e in Lessinia

Una colonna salirà sul Monte Baldo, l’altra sui monti della Lessinia. Alle 11.30, sulle rispettive cime che si guardano attraverso la Val d’Adige, saranno accesi fumogeni color bianco, rosso e verde. La sezione veronese dell'Ana (Associazione nazionale alpini) aderisce anche così alle manifestazioni organizzate in tutta Italia per il 150esimo anniversario di fondazione del Corpo degli Alpini, che sarà celebrato a metà ottobre a Napoli. Dalle prime ore del mattino di sabato prossimo, 8 ottobre, le Penne Nere veronesi saliranno sulle cime dei monti scaligeri per onorare la ricorrenza dell'istituzione delle Truppe Alpine dell’Esercito, create il 15 ottobre 1872 da Vittorio Emanuele II a Napoli.

Quella veronese è una delle ultime tappe che ha visto, durante quest’anno, gruppi di alpini salire su 150 cime italiane e accendere il Tricolore. Le ascensioni sono state suddivise in "extra difficili", assegnate esclusivamente a personale altamente qualificato del Centro Addestramento Alpino; "difficili", salite dai plotoni di alpieri; e "facili", salite a livello di compagnia alpini. L'evento organizzato dall'Ana Verona su Baldo e Lessinia si colloca in quest’ultimo: minimo grado di difficoltà con cui si punta a coinvolgere molti alpini e amici.

Da programma, i due gruppi si troveranno sabato alle 9 rispettivamente a Prada di San Zeno di Montagna, per la salita a Costabella e rifugio Chierego sul Baldo, e a Passo Fittanze per raggiungere le trincee del caposaldo di Malga Pidocchio, in Lessinia. L’arrivo alle due mete è previsto intorno alle 11. E per Costabella ci sarà la possibilità di salire anziché a piedi utilizzando, a un prezzo agevolato, la funivia che collega Prada alla cima.

Il programma della giornata prosegue in parallelo in entrambe le location: alle 11 l'Alzabandiera, alle 11.10 la lettura della Preghiera dell’Alpino e alle 11.30, in contemporanea dalle due cime, saranno accesi i fumogeni del Tricolore.

«Questa iniziativa di forte valore simbolico e altrettanto visivo, chiude una serie di iniziative culturali e sportive che, unite alle attività addestrative svolte dalle Truppe Alpine dell’Esercito, contribuiscono a costruire il ritratto di questo nostro Corpo fondato un secolo e mezzo fa - ha commentato il presidente di Ana Verona Luciano Bertagnoli - Sono stati centocinquant’anni durante i quali l'Associazione Nazionale Alpini ha costruito una realtà operativa ed associativa unica al mondo con un’identità valoriale e culturale che unisce alpini in armi e in congedo, saldamente protagonisti di quella che è la più importante associazione d’Arma al mondo».