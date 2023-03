Predate dai lupi 14 pecore Brogne, Valdegamberi: «Serve un contenimento»

Potrebbero essere stati due lupi ad attaccare un allevamento di pecore di razza Brogna nella notte tra giovedì e venerdì scorsi, in Lessinia. E sono 14 i capi trovati senza vita (o morenti e poi abbattuti) dal proprietario nei pressi del recinto da cui erano uscite, a Badia Calavena. «Non sui remoti pascoli, ma vicino ai centri dei paesi dove in pieno giorno si vedono lupi attorno alle case», ha fatto sapere il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, il quale insiste nel chiedere una legge sul contenimento del numero dei lupi.

«Da due anni mando a tutti una bozza di provvedimento legislativo da adottare e ricevo come risposta il silenzio», ha spiegato Valdegamberi, preoccupato dall'ipotesi di «una disgrazia più grave e temo non manchi molto».

Il consigliere regionale veronese ha attaccato Coldiretti, «più preoccupata nel fare sondaggi sulle abitudini vacanziere degli italiani che di salvaguardare l'alpeggio e quindi la montagna», e «l'ideologia ambientalista che è imperniata ovunque in Italia».

«Si chiede solo un contenimento del lupo in numeri accettabili e non la sua totale eliminazione», ha concluso Valdegamberi.