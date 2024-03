Festa nella residenza Arcobaleno per i 100 anni di Giuseppina Ceoletta

Grande emozione al centro servizi Ciccarelli di San Giovanni Lupatoto per i 100 anni della ospite Giuseppina Ceoletta. E per festeggiarla c'erano proprio tutti: il fratello, i due figli, i tre nipoti e gli otto pronipoti che Giuseppina ha accolto con un lungo abbraccio carico d'affetto. Sorridente e cordiale con tutti, la centenaria non si è risparmiata nei ringraziamenti e nelle fotografie scattate con la famiglia e con il personale della residenza Arcobaleno in cui vive da un anno.

Nata nel lontano 12 marzo 1924 a Camacici, terza di nove fratelli e sorelle, di cui tre ancora in vita: lei, il fratello Luigi di 94 anni e suor Valentina di 88 anni. Nel 1947 il matrimonio con il vicino di casa Santo e poi la nascita dei due figli, Annamaria e Giovanni. Fino all’età di 96 anni la si poteva trovare campi a lavorare imperterrita la terra, senza mai mettere in secondo piano la cura per la sua famiglia. Una straordinaria testimonianza di dedizione, sacrificio e amore per la vita.

Nonostante l’età, Giuseppina ha mantenuto il suo carattere determinato e si muove ancora agilmente, seppur con il supporto del personale socio-sanitario. Sempre presente alla messa e al rosario, nonché alle diverse attività di animazione, trascorre le giornate conversando con piacere con ospiti e operatori.

Un traguardo secolare e una giornata indimenticabile, tra festeggiamenti e tanti ricordi, che ha visto la partecipazione anche dell’assessora Luisa Meroni, che ha portato alla signora Giuseppina un mazzo di fiori e l’estratto dell’atto di nascita incorniciato come segno simbolico di auguri da parte dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità di San Giovanni Lupatoto.