Agsm Aim e Caritas in aiuto chi è in difficoltà nel pagare le bollette di luce e gas

Agsm Aim, Caritas diocesana veronese e Caritas diocesana vicentina hanno firmato, presso la sede Agsm Aim di Verona, una convenzione per gli interventi a favore di persone e famiglie in difficoltà economica. Un accordo nato a Vicenza nel 2006 grazie alla collaborazione tra Caritas e Associazione Diakonia Onlus a Vicenza e che, con questa firma, viene esteso anche alla Caritas diocesana veronese e Associazione di Carità San Zeno Onlus.

La convenzione, che sarà attiva nel corrente anno solare, ha come obiettivo l’intervenire a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà nel pagamento di bollette di energia elettrica e gas, in un quadro di più ampia fatica a far fronte ai propri impegni economici e finanziari rispetto a beni e servizi di prima necessità.

L’intervento nasce con lo scopo di accordare a persone e famiglie fragili condizioni agevolate di rateizzazione del debito pregresso e del pagamento dei nuovi consumi al fine di consentire il regolare funzionamento dei servizi e, allo stesso tempo, di contenere e normalizzare il debito nei confronti di Agsm Aim.

In dettaglio, tra le misure più significative previste dalla convenzione si segnalano: