Cerea Comics and games all’Area Exp

Cerea Comics and games è una celebrazione della cultura pop a tutto tondo: la mostra mercato propone fumetti, manga, anime, modellini, action figures, giochi, giochi da tavolo, miniature, card game, accessori, gadget da collezione e prodotti novità oltre a aree gioco con tornei di carte collezionabili e role playing games. La sezione dedicata al comics presenta una panoramica fra titoli e personaggi che hanno fatto la storia del fumetto e nuove tendenze internazionali, grazie alla partecipazione di fumetterie nazionali, mentre nell’Artist Alley trovano spazio disegnatori, illustratori, scrittori ed editori indipendenti. Autore del manifesto di Cerea Comics and Games 2022 è Francesco Barbieri illustratore, fumettista e character designer per vari editori tra cui Warner Bros, Marvel Italia e Disney Italia. Barbieri sarà ospite dell’evento con le sue ultime realizzazioni e firmacopie.

Tutti gli amanti di videogiochi potranno giocare gratuitamente con gli ultimi titoli del momento, da provare nella grande area di Game Over Computer mentre i nostalgici troveranno un'area retrogames per rivivere le emozioni dei giochi arcade degli anni 80 e 90. Sabato 2 aprile, poker di regine a Cerea Comics and Games: protagoniste le doppiatrici Elisa Giorgio voce di Megan Fox, Maki Oze dall'anime del momento Fire Force e Annalisa Longo voce di Elise de la Serre la co-protagonista di Assassin's Creed Unity, Misty da Cyberpunk 2077 a cui si uniscono l’esplosiva suicide girl AleRoseBunny e Jannet Incosplay, famosissima artista russa, fra le più talentuose Cosplayer al Mondo! A raccontare, con competenza e ironia, le ultime novità in materia di cinema, serie tv e videogiochi sarà Victorlaszlo88 accompagnato da La Svet e Rob Mc Quack un trio di influencer esperti di pop culture e presenti con i loro canali su tutte le piattaforme. Per tutto il weekend a Cerea Comics and Games si alterneranno raduni, shooting fotografici professionali, esibizioni cosplay e show K-pop per uno spettacolo continuo che culminerà con l’attesissima gara cosplay.

Presenzia l’evento Poste Italiane con tantissime pubblicazioni dedicate al mondo del fumetto e del cinema di animazione e con due speciali annulli postali da un disegno originale di Francesco Barbieri. A Cerea Comics and Games, fra gli altri, partecipano i Ghost 4 fun appassionati di Ghostbusters, l’Antique laboratory cosplay specializzati in steampunk, i Rogue One Squadron da Star Wars, la Forgia dei Mondi, associazione ludica di promozione sociale e Itasha Italy, le auto decorate con immagini di personaggi appartenenti al mondo degli anime, dei manga o dei videogiochi.

Gran finale domenica 3 aprile alle ore 17 con il live di Giorgio Vanni, il cantante delle sigle ufficiali dei Cartoni Animati di Italia Uno, Dragon Ball, Pokemon, My Hero Academia, One Piece, Detective Conan e tantissime altre, vi aspetta sul palco di Cerea Comics and Games. Sarà possibile incontrarlo, acquistare il suo ultimo CD "Toon Tunz" autografato, e fare una selfie con lui! Cerea Comics and Games sarà l’occasione per immergersi per qualche ora in un mondo fantasioso e spensierato per giovani e famiglie. Biglietto d'ingresso a soli 6 euro + comm.serv acquistando online con DIY Ticket o tramite i punti Mooney Sisal Pay. Parcheggio auto gratuito.