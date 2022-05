Domenica 5 giugno "appuntamento in giardino" a Villa Sagramoso Sacchetti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Scoprire le meraviglie celate nei giardini delle ville, solitamente chiusi al pubblico, intrisi di storia e di storie, di capolavori artistici ed architettonici, ma anche di ricchezza naturalistica, nel pieno manifestarsi della bella stagione. È nato per questo “Appuntamento in Giardino”, la grande festa dei giardini italiani promossa da APGI Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, in accordo con l’iniziativa Rendez-vous aux jardins che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 paesi europei, sabato 4 e domenica 5 giugno. Tra le Dimore Amiche del Veneto, rete di eccellenza di ADSI Dimore Storiche Venete, nel Veronese vi parteciperà Villa Sagramoso Sacchetti, già d’Arco, dimora Sanmicheliana del XVI secolo dislocata tra Verona e il lago di Garda, ai margini della Valpolicella.

Qui si potranno trascorrere momenti piacevoli tra cipressi, vigneti e olivi, nella magia di una villa veneta nella sua dimensione più autentica (turni di visite con la proprietà alle ore 10, 11.30, 15 e 16.30, ingresso dal cancello sulla via Miniscalchi; biglietto a 10 euro, prenotazione obbligatoria, www.villasagramososacchetti.it, info@villasagramososacchetti.it).

Informazioni su tutte le aperture in Italia di Appuntamento in Giardino di APGI: https://www.apgi.it/appuntamento-in-giardino-2022/.