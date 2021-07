Vaccinazioni anti Covid-19, il Veneto si avvicina ai 4 milioni e mezzo di dosi inoculate

Con le 38681 dosi somministrate nella giornata di lunedì, la campagna vaccinale anti Covid-19 del Veneto ha raggiunto quota 4404529. Di quelle utilizzate il 5 luglio, 14687 sono servite per il primo "giro" di vaccino dei soggetti di turno, mentre 23994 hanno permesso di completare il ciclo vaccinale.

In regione è stato usato finora l'88,8% delle forniture giunte, per somministrare almeno una dose al 56,7% (2752352) della popolazione e il richiamo al 33,7% (1635535).

In questa campagna è stata data priorità alle categoria ritenute maggiormente minacciate dalla diffusione del coronavirus, a partire dai più anziani: il 96,5% degli over 80 veneti dunque ha ricevuto almeno una dose di vaccino, così come l'88,9% delle persone tra i 70 e i 79 anni, l'82,5% di coloro tra i 60 e i 69, il 72% dei cinquantenni e il 59,3% dei quarantenni. Con il mese di giugno è stata data la possibilità di prenotarsi anche alle fasce più giovani della popolazione e fino risulta che sia stata somministrata almeno una dose al 37,8% dei trentenni, il 39,3% dei ventenni e il 17% dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni.

Inoculato il primo "giro" di vaccino anche al 78,3% delle persone affette da disabilità e all'81,1% dei "vulnerabili".

In provincia di Verona sono stati somministrati 8285 vaccini nella giornata di lunedì tra Ulss 9 Scaligera e Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata, per un totale di 780565.

Scarica il pdf del report