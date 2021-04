Lavori in Tangenziale Sud a Verona: tratto chiuso al traffico per due notti

In A4 invece un intervento sulla pavimentazione costringerà gli utenti a viaggiare su due corsie tra i caselli di Montecchio e Soave: anche in questo caso i lavori si svolgeranno nell'arco di due notti

Lavori in arrivo sulla Tangenziale Sud Di Verona e possibili disagi per gli utenti.

Un intervento di riqualificazione delle barriere di sicurezza la carreggiata Ovest, in direzione Verona Nord, nel tratto compreso tra lo svincolo della SS 434 e l’uscita n. 5bis (ZAI - Verona Sud), dal Km 0+550 al Km 4+800, porterà alla chiusura al traffico per due notti e precisamente dalle ore 20 di martedì 13 aprile alle ore 6 di mercoledì 14 e dalle ore 20 di mercoledì 14 alle ore 6 di giovedì 15.

A4

Tra i caselli di Montecchio e Soave lungo la A4, dal km 313+300 al 311+000, per lavori di pavimentazione si viaggerà su due corsie di marcia in orario notturno dalle ore 20 di mercoledì 14 aprile alle ore 6 di giovedì 15 e dalle ore 20 di giovedì 15 fino alle ore 6 di venerdì 16.

Contemporaneamente ai lavori, e precisamente dalle ore 20 di mercoledì 14 aprile fino alle ore 6 di giovedì 15 aprile, verrà chiusa l’uscita da Venezia del casello di Montebello e dalle ore 20 di giovedì 15 aprile fino alle ore 6 di venerdì 16 verrà chiusa l’entrata per Milano del casello di Montebello.