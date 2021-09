Covid, alla vigilia della via alla terza dose somministrati 8.232 vaccini in Veneto

In provincia di Verona sono state 2.755 le inoculazioni di domenica e finora le dosi somministrate in tutta la campagna vaccinale sono state 1.252.960

/ Via Banchette

La settimana in cui partirà la somministrazione della terza dose di vaccini anti-Covid si lascia alle spalle una settimana di campagna vaccinale non brillantissima ma con ottimi risultati raggiunti. L'80% della popolazione veneta vaccinabile ha ricevuto almeno una dose di vaccino e questo lascia intendere che ad ottobre si potrà raggiungere l'80% anche tra coloro che hanno completato il ciclo vaccinale.

Rispetto alle settimane precedenti, negli ultimi sette giorni sono stati inoculati meno vaccini. Con le 8.232 dosi somministrate ieri, 19 settembre, (2.910 prime dosi e 5.322 seconde dosi) la settimana centrale di settembre è terminata con 131.077 dosi somministrate, che non sono poche ma che sono inferiori alle 148mila di fine agosto o alle 161mila di inizio mese. L'estensione del Green Pass obbligatorio sul posto di lavoro ha fatto aumentare le prenotazioni ed è quindi prevedibile un aumento delle somministrazioni nei prossimi giorni.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO - AGGIORNAMENTO AL 19 SETTEMBRE 2021

Tra i vaccinabili, l'80,1% ha ricevuto una dose ed il 75,6% ha completato il ciclo vaccinale. Tradotto in numeri assoluti, i veneti che hanno almeno una dose sono 3.503.643, il 72,2% dell'intera popolazione regionale, mentre i completamente vaccinati sono 3.308.512, il 68,2% della popolazione.

L'Ulss 9 Scaligera e l'Aoui di Verona sono state le aziende sanitare che ieri hanno distribuito più vaccini in Veneto. La giornata di domenica è terminata con 2.755 somministrazioni e sono 1.252.960 le dosi fin qui somministrate nel Veronese.