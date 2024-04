Cantieri stradali sulle strade della provincia: lavori "anti-dossi" al via sulla Sp 45Var

Nei giorni scorsi la Provincia di Verona aveva comunicato l'avvio di un intervento nel Comune di San Pietro di Morubio per lunedì 22 aprile.

I lavori riguardano la sistemazione sperimentale di un tratto della Sp 45Var, dove periodicamente si vengono a formare diversi dossi provocati dal materiale utilizzato in passato per la costruzione del sottofondo della strada. In corrispondenza dei primi dossi che verranno sistemati, sarà eseguito uno scavo per asportare il materiale del sottofondo, per poi posare giunti comprimibili in grado di contrastare la deformazione della strada.

Per permettere l’esecuzione in sicurezza degli interventi, la circolazione rimarrà sospesa fino al 17 giugno. Verrà consentito il transito ai frontisti degli accessi agricoli situati a monte e a valle dell'area di cantiere. Le deviazioni avverranno lungo via Belbrolo o dalla rotatoria con via Orti e via Circonvallazione Sud, dove sarà possibile risalire sulla Sp 45Var dal tratto ad ovest del cantiere o proseguire verso Bovolone.

L'ente provinciale inoltre ha fatto sapere che sono stati istituiti, fino al 15 maggio, sabati e festivi esclusi, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari lungo un tratto di circa un chilometro della strada provinciale 13 "dei Tredici Comuni", nel territorio di Erbezzo. Le limitazioni sono necessarie per permettere alcuni lavori di messa in sicurezza del versante a monte della provinciale, attraverso il disgaggio di massi e l'installazione di reti corticali (paramassi). Durante alcune fasi del cantiere saranno possibili brevi interruzioni della circolazione.

Inoltre verranno istituiti, dal 24 aprile al 24 giugno, il senso unico alternato di circolazione e il limite di velocità a 30 chilometri orari, lungo un tratto della strada provinciale 2 "Legnaghese Destra" nel territorio di Oppeano. Le limitazioni, previste tra le 8 e le 18, festivi e prefestivi esclusi, sono necessarie per consentire la realizzazione di un nuovo golfo di fermata della linea extraurbana del trasporto pubblico, all’altezza dell'intersezione tra la provinciale e via Aie/via Pergolesi.

Infine è stata comunicata la sospensione temporanea della circolazione, tra le ore 9 e le 14 del 30 aprile, su un breve tratto della strada provinciale 7a "di Cicogna", nel territorio di Cologna Veneta. La limitazione è necessaria per consentire l'esecuzione delle prove di carico su una passerella di attraversamento della provinciale prevista nell'ambito del progetto della pista ciclopedonale Treviso-Ostiglia.