A Verona una tre giorni di formazione cinofila con Istruttori Internazionali

Verona ospiterà da oggi pomeriggio fino a domenica sera due relatori internazionali del calibro di Ivan Schmidt, Dog Trainer Professional e K9 Mantrailing Master Instructor (Svizzera) - in prima linea nei famosi casi di scomparsa di Yara Gambirasio e le gemelline Sheep in Svizzera e Virginia Ancona (Italia) - K9 Master Mantrailing Master Instructor.



Entrambi gli istruttori cinofili, oggi pomeriggio metteranno le proprie competenze per alcuni casi di rieducazione comportamentale di cani aggressivi mentre nel fine settimana formeranno Unità Cinofile di ricerca persone scomparse con l’ausilio di cani (molecolari) insieme ai loro cani della razza Labrador Retriever (Mia e Nebula), cani esperti nella disciplina di ricerca persone.



“Abbiamo fortemente voluto questo evento" – afferma Ivan Schmidt - in quanto gli ultimi fatti di cronaca ci dimostrano come la formazione e le esperienze in ambienti e tipologie di scene diversificate, sia fondamentale nel bagaglio di ciascun binomio. Troppi i casi irrisolti, troppi i casi che terminano in una tragedia, troppi i casi dove un intervento tempestivo frutto di una consolidata formazione avrebbe potuto cambiarne gli esiti. Dunque l’obiettivo di queste due giornate è quello di permettere ai partecipanti attraverso un sano confronto, l’accrescimento e il consolidamento della propria formazione nell’ambito della ricerca persone scomparse. L’evento co-organizzato da Melanie Medde (Istruttore Cinofilo e titolare di MelaDog Asd)