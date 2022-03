Tre errori da evitare quando si vuole adottare un cane

Se ci si vuole regalare un cane, o meglio adottarlo, ci sono una serie di errori che è bene evitare, in primis per il bene dell’animale, per evitare che questo soffra o peggio ancora che venga abbandonato. MYLAV (www.mylav.net) – laboratorio di analisi veterinarie – ha stilato una breve guida con i tre errori principali da evitare quando si vuole adottare un amico a quattro zampe.

Tra questi: sottovalutare il proprio stile di vita, ritmi e stili di vita, contesto in cui si vive, l’età?, cosa ci si aspetta dal cane, sono infatti solo alcuni dei fattori da prendere in considerazione. Se si è molto dinamici, si ama fare attività fisica all’aria aperta e fare lunghe passeggiate, delle razze ideali potrebbero essere, ad esempio, quelle con un alto livello di energia (come il Basenje, il Beagle, il Boxer, il Border Collie, il Pastore Belga, lo Schnauzer); viceversa, se si è più pigri, si preferisce passare le domeniche pomeriggio rilassati sul divano un cane che potrebbe fare al caso nostro è il Basset hound, il Bouledogue Francese, il Pechinese, il Dogue de Bordeaux, il Mastino Napoletano, solo per fare degli esempi.