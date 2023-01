Freddo nemico anche di cani e gatti: via alla raccolta di coperte per il rifugio Enpa

Durante l’inverno, il freddo può essere un nemico di cani e gatti che si trovano nei canili, ma un un gesto per loro utile, che costa davvero poco a tutti, è quello di donare delle coperte con cui si possono coprire gli animali. Queste saranno utilizzate per imbottire le cucce di questi animali, proteggendoli così dal freddo e dal gelo invernale.

Dalla collaborazione tra la 2a Circoscrizione, l'Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA) di Verona, la Sezione AGESCI Verona 27 e la Sezione CNGEI "F.lli Ferroni", parte dunque l’iniziativa "Canili al Caldo" per la raccolta di coperte e lenzuola da donare al canile rifugio dell’ENPA di Verona.

Nella giornata di mercoledì 4 gennaio, dalle ore 18 alle 20, sarà possibile consegnare il materiale agli scout della Sezione AGESCI Verona 27 presso il Circolo NOI di Quinzano in via Tesi 18. Mercoledì 11, giovedì 12 e venerdì 13 gennaio invece, dalle ore 17 alle 19, sarà possibile recarsi presso la sezione CNGEI in Lungadige Attiraglio 48. La consegna delle coperte al canile è concordata per la fine del mese di gennaio.

Catherine Dezio, Coordinatrice Commissione Ambiente della 2a Circoscrizione, ha così commentato: «In occasione del mese di gennaio, generalmente dedicato allo svuotamento di armadi e cassetti, nasce l’iniziativa di raccolta di vecchie coperte, lenzuola ed indumenti destinati ai rifiuti, per il canile rifugio dell’ENPA di Verona. In parallelo ad altre iniziative che aiutano i più deboli, la 2a Circoscrizione quest’anno ha optato anche per un’azione a favore degli animali».

«L'iniziativa, oltre a supportare una richiesta che arriva dall'associazione ENPA, intende portare un messaggio legato ai temi del riuso e del riciclo rispetto a cattive abitudini di consumismo: tanti dei beni, oggetti, indumenti che abbiamo a casa e che non utilizziamo più possano essere di aiuto ad altri e la nostra città è ricca di associazioni che su diversi fronti si impegnano a far in modo che arrivino a destinazione, ciascuno per la propria sensibilità», ha concluso la presidente della 2a Circoscrizione Elisa Dalle Pezze.