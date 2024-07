Nuova predazione dei lupi nella zona del Baldo: nel mirino gli animali dello stesso recinto di pochi giorni fa

Nuova predazione dei lupi sul Monte Baldo nella notte tra mercoledì e giovedì.

A segnalarla è sempre Giampaolo Carbè, il quale sottolinea che «verso le 01,50 in località Mezzavilla frazione di Ferrara di Monte Baldo è ritornato a far visita il branco di 5 lupi nel recinto di proprietà del signro Lorenzi Palmierino che costodiva le ultime pecore e caprette del signor Giacomazzi».

Nella segnalazione inviata alla nostra redazione sono state allegate anche le foto e i video presenti. Viene specificato inoltre la "tattica" utilizzata dai lupi sarebbe sempre la stessa: «Hanno saltato la recinzione alta 2,30 metri e hanno banchettato col il resto delle pecore uccidendone 4 più,una capra nera. Il proprietario del terreno ora è molto scosso in quanto le pecore le teneva per la pulizia del prato che ora lascerà incolto, non potendo tutelare in nessun modo la salute dei suoi animali».