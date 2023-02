Un rumore improvviso, una situazione di disagio o un evento stressante: sono diverse le situazioni in cui un cane vive uno stato di ansia che noi vorremmo alleviare. A volte basta poco e lo strumento giusto per dare il conforto a un quattro zampe spaventato è la pettorina Thundershirt.

I benefici della pettorina Thundershirt

La pettorina che è nota anche anti ansia riesce a calmare il quattro zampe in modo semplice. Oltre a essere morbida, è in grado di esercitare una leggera pressione sul torace del cane che in questo modo proverà la sensazione di essere abbracciato al punto di calmarsi. Proprio l’abbraccio e le teorie di Temple Grandin sono il punto da cui si è partiti per progettare questa pettorina. La ricercatrice di origini statunitensi che per anni si è occupata del linguaggio e delle emozioni degli animali, negli anni Settanta ha creato la hug machine cioè la “macchina per gli abbracci".

L’idea è nata osservando un gruppo di mucche che in attesa di essere visitate dal veterinario erano agitate. Quando, però, venivano “abbracciate" all’altezza della pancia si calmavano immediatamente perché la pressione agiva sul sistema nervoso.

A chi è adatta la pettorina Thundershirt

Gli abbracci hanno il vantaggio di rassicurare e dare un senso di sicurezza: la pettorina Thundershirt partendo da questo principio può effettivamente aiutare un peloso che sta vivendo un stato d’ansia, in modo sano e senza alcun rischio per il quattro zampe.

La Thundershirt non ha effetti collaterali e non rappresenta un pericolo in generale. Anche se non si tratta di una vera e propria pettorina, visto che non ha l’aggancio per il guinzaglio, riesce a esercitare una leggera pressione sul torace del cane e a farlo rilassare.

L’accessorio ha sicuramente degli aspetti positivi, ma non è adatto a tutti i pelosi, molto dipende dal soggetto e dal singolo caso. Si tratta di uno strumento che riduce i sintomi di agitazione e ansia, ma non allontana le fobie. In questo caso è importante consultare un esperto che andrà a scavare nelle cause delle paure stesse e a intraprendere un percorso riabilitativo con il cane.

Inoltre, la pettorina sarà davvero utile se indossata in casi specifici, cioè non deve essere utilizzata sempre ma solo quando il quattro zampe vivrà uno stato di ansia, altrimenti si andrebbe a vanificare la sua funzione calmante.