Una foto e due avvistamenti: l'orsa torna a farsi vedere sul Monte Baldo

Dopo oltre due anni senza segnalazioni, è stato nuovamente avvistato un orso sul Monte Baldo, in territorio veronese. A confermarlo, l’immagine notturna ripresa dall’apparecchiatura di un appassionato di video-trappolaggio il 16 luglio e formalmente acquisita nei giorni scorsi dalla Polizia Provinciale. Una foto sufficientemente nitida che mostra un esemplare, probabilmente maschio, passare alle 3 del mattino a 1.500 metri di altitudine, sopra Ferrara di Monte Baldo.

Successivamente altri due avvistamenti, senza conferme, sono stati resi noti agli agenti del Comando provinciale. Il primo il 10 settembre, alle 8 del mattino, poco distante dal Villaggio Alpino a quota 1.000 metri. Il secondo, un paio di settimane dopo in località Albarè, sempre a Ferrara di Monte Baldo. Non risultano, al momento, segnalazioni circa danni o predazioni da parte del plantigrado.

L’animale, come già avvenuto in passato, potrebbe essere tornato in territorio Trentino.