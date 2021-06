Un gesto vigliacco # NOABBANDONO

Immerse nel loro elemento preferito, l’amore per gli animali, le ragazze di Prendimi con te News, il TG sugli

Animali e sull’Ambiente, in collaborazione con Orthonext, un Centro Medico Specializzato sulle patologie

della colonna vertebrale, ci stupiscono ancora una volta con un cortometraggio che, durante l’estate , è per

loro un percorso obbligatorio, la lotta contro l’abbandono.

Reale, comunicativo, intransigente e con una velata schiuma di rabbia, Lo Spot contiene anche immagini in

bianco e nero in memoria di quegli Angeli con la coda che non ce l’hanno fatta, Angeli che speravano in

futuro migliore uscendo dalla prigionia del canile, Angeli che avrebbero dato la vita per il loro adorato

umano.

L’incremento della percentuale di adozioni di pelosi che tanto ci ha reso felici durante il lockdown,

corrisponde purtroppo oggi alla stessa percentuale di abbandoni.

Come ogni anno, in questo periodo, il timore di tutti i volontari e degli amanti degli animali è che i canili si

riempiano di amici a 4 zampe ‘indesiderati’ durante il periodo estivo.

Potrebbe sembrare un paradosso, ma questa è la situazione più rosea che si possa presentare, perché a

riempirsi non saranno solo i canili, ma anche e soprattutto le strade che diventeranno cimiteri per i poveri

sventurati. La codardia e la malvagità porterà i criminali, perché di crimine e di reato etico si tratta, a non

fare nemmeno la fatica di accompagnare quelle anime sante che tanto hanno creduto in loro, in un posto

dove almeno potrebbero avere acqua e cibo e riparo.

Ancora una volta ci troviamo di fronte a gente senza scrupoli che pensa al cane come un oggetto senza

anima né sentimento erigendosi al di sopra di tutti e di tutto.

Sapete cosa succede ad un cane abbandonato? Può morire di fame e di stenti. Può venire investito da

un’auto o, se è più fortunato, sopravviverà portando con sé una cicatrice psicologica enorme che non di

rado ne accompagnerà altre di tipo fisico. Chi abbandona Condanna! ricordiamocelo.

Tutti Uniti quindi per lanciare un messaggio che parte dal Cuore per arrivare a tutte quelle braccia destinate

a proteggere e coccolare i nostri favolosi amici a 4 zampe.

Prima di prenotare le nostre meritate ferie ricordiamoci di non lasciarli soli perché loro non lo hanno mai

fatto.

La vacanza ideale è quella con tutta la famiglia e della famiglia fanno parte anche loro.

LINK PER LA VISIONE: CLICCA QUI