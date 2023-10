Le malattie che i gatti possono trasmettere all'uomo

Uno dei problemi legati alla convivenza con gli animali domestici è sicuramente il controllo delle zoonosi, ossia quelle malattie che possono trasmettersi dagli animali all’uomo.

Le zoonosi conosciute sono molto numerose, alcune con un indice di gravità ridotto, altre decisamente gravi per gli animali e l’uomo (molti casi di ricoveri ospedalieri), per cui soltanto con una corretta ed efficace prevenzione si può ridurne il rischio.

A tal proposito assumono particolare importanza alcune norme igieniche generali che occorre sempre rispettare e che riguardano:

igiene e controllo del buono stato di salute dell’animale;

igiene del contatto personale con l’animale;

igiene dell’alimentazione dell’animale;

igiene delle deiezioni dell’animale;

Il dottor Adriano Monino del Poloclinico di Udine spiega come evitare che il micio possa trasmetterci malanni e smonta diversi pregiudizi.

Malattia del graffio di gatto - la causa è un graffio ma anche da un morso del gatto. Solitamente ha un’evoluzione benigna senza conseguenze particolarmente gravi e può risolversi da sola. Viene più frequentemente trasmessa dai cuccioli e si infettano più facilmente i bambini.

Toxoplasmosi - Una tra le malattie più conosciute e spesso temute è causata dal parassita Toxoplasma Gondii che viene espulso dal gatto tramite le sue feci e disperso nell’ambiente, per questo si raccomanda di pulire la lettiera del felino con dei guanti igienizzando bene le mani in seguito. La pulizia, inoltre, deve essere quotidiana.

Tetano - Ebbene sì, i gatti possono trasmettere anche il Tetano. Fortunatamente per questa malattia esistono le vaccinazioni.

Rabbia - E' una malattia potenzialmente letale e per questo quando si viene morsi da animali, soprattutto selvatici, è opportuno fare attenzione e ricordarsi di vaccinare i nostri amici a quattro zampe per evitare che siano potenziali vettori di questa ed altre malattie.

Infezione da Campylobacter e Giardiasi - Ha come vettore le feci del gatto, per evitala fare una attenta pulizia.

Tigna - Si tratta di una malattia della pelle provocata da un fungo e da il via a micosi con manifestazioni rosacee sulla cute. In caso di sospetto contagio è bene contattare il proprio veterinario.

Toxocariasi - La causa è un parassita ma la sintomatologia può comportare, tra le varie manifestazioni, anche asma e ingrossamento del fegato.

Convinti che “i gatti portano malattie”, molti (spesso se genitori di bimbi piccoli) vi rinunciano, e addirittura non li toccano se li incontrano casualmente per strada o in casa di amici e conoscenti. “Vanno però smentiti molti luoghi comuni: ormai è ampiamente risaputo che convivere con un gatto o con un cane rappresenta un fattore tendenzialmente protettivo per la salute, molto più che un rischio – spiega il dottor Adriano Monino, Veterinario e Direttore Sanitario della clinica Animal Care”.

“Le zoonosi, cioè le malattie che si possono contrarre da un animale, sono, nel caso del gatto, poche e riguardano perlopiù persone con problemi immunitari, per esempio i malati in cura con chemioterapia o con farmaci antirigetto dopo trapianti di organo, persone cioè a rischio di infezione anche in un comune centro commerciale. Il discorso correlato alle donne in gravidanza riguarda la salute del feto. Se parliamo di persone sane, la possibilità di contrarre una malattia a causa del contatto con il gatto è veramente minima, se si osservano le comuni regole del buon senso e dell’igiene”.

Quali sono le malattie che potrebbero essere contratte dal gatto?

“Soprattutto infezioni da miceti (funghi, e quindi micosi), batteri e parassiti. Il più famoso, tra questi, è il Toxoplasma gondii, responsabile della toxoplasmosi; se una donna gravida viene in contatto con questo parassita, ne possono derivare gravi danni per il feto. E’ però obiettivamente più facile contrarre la toxoplasmosi mangiando cibo poco o mal cotto.

A volte, il contatto con il gatto può scatenare allergie, e in questo caso è bene rivolgersi all’allergologo, perché si tratta di un problema spesso risolvibile con terapie mirate, di tipo desensibilizzante. Infine, la cosiddetta: il germe della Bartonella può trasmettersi in caso di lesione traumatica, specie se su ferita o pelle non perfettamente sana, e richiedere opportune terapie mediche.

Ci sono infine i parassiti intestinali (i cosiddetti “vermi”, spesso a loro volta correlati al ciclo vitale delle pulci, per esempio) e le pulci stesse (l’ectoparassita più diffuso in assoluto). Per entrambe le situazioni, ormai esistono protocolli consolidati, di semplice e poco costosa applicazione: al micio che arriva a casa, per esempio, si effettua per prassi una sverminazione (nei rifugi, il trattamento viene effettuato prima di dare l’animale in adozione).

Per le pulci, il problema esiste anche per il gatto di casa: noi umani portiamo da fuori le uova, il parassita poi attacca l’animale e infesta l’abitazione. La normale profilassi (le famose gocce da applicare tra le scapole del gatto, oppure il collare che dura per 7/8 mesi) protegge sia l’animale, che l’ambiente domestico ed i suoi abitanti. Ricordandosi di mantenere la copertura per 12 mesi all’anno”.

C’è da preoccuparsi di tutti questi rischi?

“La precauzione è sempre una buona abitudine. Un brutto morso, a prescindere, va sempre fatto vedere ad un medico. Parimenti, è bene che il bimbo non baci sul muso il suo amato gatto, onde evitare la possibile, anche se non così facile, trasmissione oro-fecale di germi, batteri e parassiti intestinali. In tutti questi anni, però, me ne è capitato un solo caso. Per questo, non si deve enfatizzare una situazione che riguarda, per fortuna, un limitato numero di situazioni. In circa un terzo delle case italiane troviamo uno o più gatti: se veramente rappresentassero un rischio per la salute, saremmo alle prese con le epidemie… E tutti noi veterinari sappiamo benissimo che, di questi sette milioni e mezzo di fortunati 4zampe, più di qualcuno viene sistematicamente baciato sul muso, e molti condividono il letto con il proprio umano preferito. Tanti proprietari, peraltro sanissimi, non rinuncerebbero a dormire con il gatto perché lo trovano estremamente appagante, nonostante siano abitudini che noi sconsigliamo …”

Cosa fare, dunque, perché il gatto ci porti solo salute?

“Intanto, tutti gli animali domestici devono essere portati regolarmente dal veterinario, il quale spiega, di volta in volta, come e cosa fare per una convivenza serena e sicura per tutti. Comunque, è l’igiene l’aspetto importante, e questo vale sempre. Il gatto è un animale che si mantiene molto pulito da sé, quindi l’attenzione va riservata alla lettiera (pulizia almeno quotidiana), alle ciotole (meglio se in acciaio, così da poterle igienizzare a fondo), ed agli ambienti in cui il micio ama dormire. Vanno preferiti materiali lavabili, i tessuti devono poter essere frequentemente messi in lavatrice. Se la pulizia della lettiera tocca per forza ad una signora in gravidanza, un paio di guanti ed un corretto lavaggio delle mani sono sufficienti ad evitare il rischio di toxoplasmosi”.

In conseguenza, adottando le precauzioni raccomandate, possiamo continuare con tranquillità ad accarezzare il gatto?

“Certo che sì: spesso è proprio il medico a consigliare al proprio paziente un amico a 4 zampe! E noi veterinari sappiamo benissimo quanto l’animale domestico rappresenti una vera e propria medicina per il proprietario.”