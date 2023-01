«Proteste per gli abbattimenti di lupi in Svezia? Dovremmo protestare perché in Italia non si fa!»

"Giù le mani dai lupi". Questo il messaggio affisso dai militanti di Centopercentoanimalisti alla concessionaria Volvo di via Morganti, a Verona, nei giorni scorsi. Un messaggio indirizzato al governo svedese, reo di aver dato il via libera all'uccisione di 75 animali di questa specie, che conta circa 450 unità nel paese nordico, e anche alla stessa casa automobilista, con la richiesta di prendere posizione sulla vicenda.

Sul tema però ci sono posizioni discordanti. A replicare agli animalisti infatti ci ha pensato il consigliere regionale veronese Stefano Valdegamberi, che difende invece la decisione presa dal governo di Stoccolma: «Si protesta in Italia perché in Svezia si abbattono i lupi in eccesso. Dovremmo protestare invece perché in Italia non lo si fa! La Svezia ha una superficie ben maggiore dell'Italia con estese foreste, una popolazione pari ad un sesto della nostra ed un numero di lupi di circa 400 unità. In Italia (fonte Ispraa) ne vivono oltre 3000. E tutto va bene. Stiamo mettendo a rischio di scomparsa la pastorizia, soprattutto bovina, sulla montagna italiana, alterando l'intero ecosistema in nome di un ambientalismo oltranzista ed ideologico, ben lontano persino da quello del Paese di Greta Thunberg. Anche ieri sera (lunedì, ndr) a San Mauro di Saline, sotto casa in mezzo ad una contrada, due pecore di affezione di una persona malata, sono state sbranate, nell'indifferenza dei fanatici ambientalisti da salotto. La natura è equilibrio e questo gli ambientalisti svedesi lo sanno. I lupi vanno tenuti in un numero sostenibile dal territorio. Da noi l'ambientalismo è pura speculazione ideologica sulla sensibilità delle persone per mantenere gli apparati delle associazioni che si definiscono "ambientaliste"».