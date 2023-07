Un kit di adozione per chi darà una casa a cani e gatti anziani o meno fortunati

Al Rifugio comunale di Enpa Verona ci sono cani e gatti che, per età o per caratteristiche fisiche e comportamentali, sono meno attrattivi rispetto a cuccioli o cani di razza, diventando spesso invisibili agli occhi di chi sta cercando un animale da adottare. A loro ha pensato il Comune di Verona, sostenendo il progetto di Enpa Verona “Un futuro insieme ai nostri animali”, stanziando un fondo di 10 mila euro che permetterà di fornire un kit di adozione a chi sceglierà di dare loro una casa e prendersene cura.

Destinatari dell’iniziativa sono cani e gatti del Rifugio comunale alla Bassona, anziani, timidi, con qualche difficoltà di socializzazione, gatti affetti da FIV (Virus dell'Immunode?cienza Felina) e FELV (Virus della Leucemia Felina), entrambe malattie non trasmissibili all’uomo.

I kit di adozione saranno composti da materiali e prodotti utili all’animale adottato, come ciotole, collari, cucce, antipulci, crocchette e cibo in generale. Tutto il materiale sarà consegnato all’atto dell’adozione, mentre i croccantini verranno distribuiti in due o più tranches, al fine di consentire periodici contatti con gli adottanti ai fini educativi e di verifica del successo dell’adozione e del benessere degli animali adottati. Le famiglie adottanti verranno scelte in maniera rigorosa dai veterinari dell’Enpa come da prassi.

Il progetto si concluderà il 31 dicembre di quest’anno, e l’obiettivo è di far adottare fino a 20 gatti e 10 cani, quasi la metà dei 42 gatti e 33 cani appartenenti al Comune di Verona, una parte di questi qualificata come di difficile adottabilità. Tutte le informazioni sul sito https://www.enpa.verona.it/.

L’iniziativa è stata presentata martedì mattina in Sala Arazzi. Sono intervenuti il consigliere comunale con delega alla Tutela e benessere degli animali Giuseppe Rea, il responsabile del Rifugio comunale del cane e del gatto e presidente Enpa Verona Romano Giovannoni, la dirigente settore Ambiente e Ufficio Tutela Animali Barbara Likar.

«Abbiamo recepito una proposta di Enpa – spiega il consigliere Giuseppe Rea - cioè dare una possibilità di adozione a quei cani e gatti che ne hanno meno rispetto a quelli di razza, che magari sono più allettanti per chi decide di sceglierne uno».

«Questa iniziativa ci piace moltissimo – ha sottolineato il presidente Romano Giovannoni – ed era un po’ di tempo che ci stavamo lavorando. Il Comune come sempre quando si tratta di benessere animale è intervenuto prontamente e con generosità. Vogliamo dare un premio a chi apre lo sguardo verso i nostri ospiti meno attraenti o non in primo piano».

«I cani e i gatti – spiega Barbara Likar – una volta raggiunta la nuova casa saranno seguiti per garantirne un corretto inserimento. Hanno delle caratteristiche che li rendono meno visibili, ma non vuol dire che siano meno adatti ad entrare in qualche famiglia».