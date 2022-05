Ancora aperte a Verona le iscrizioni per il patentino dedicato ai proprietari di cani

Come accogliere un cucciolo, ?gestirne l’aggressività, la convivenza con i bambini e la relazione cane-proprietario. Questi e molti altri sono i temi che saranno affrontati nel “Corso di formazione per proprietari e futuri proprietari di cani per l’acquisizione del patentino, l’adozione consapevole e la prevenzione del randagismo”, al via il 13 maggio e organizzato dal Comune di Verona in collaborazione con l'Ulss 9 Scaligera e l'Ordine dei Medici Veterinari di Verona.

Il corso, giunto alla 12a edizione, è aperto a tutti i proprietari e futuri proprietari di cani, e da due anni è obbligatorio per i proprietari di cani classificati come “morsicatori” o potenzialmente pericolosi.

Si articola in tre incontri in presenza, con con lezioni teorico/pratiche, a cui si aggiungono quattordici lezioni online accessibili tramite piattaforma Zoom, in modalità asincrona registrata e fruibile in qualsiasi momento, a cura di medici veterinari esperti in comportamento.

Si parte venerdì 13 maggio, alle 20.30 in sala Lucchi in Piazzale Olimpia 3, dove verrà presentato il corso e saranno date indicazioni per la gestione dei collegamenti asincroni/registrati e per la gestione dei cani nelle giornate successive. Si tornerà in sala Lucchi il 30 e 31 maggio per svolgere attività pratica con veterinari esperti in comportamento ed educatori cinofili in campo e presenza obbligatoria dei cani classificati come “morsicatori”. Infine la chiusura del corso sarà mercoledì 7 giugno, con attività pratica con educatori cinofili in campo, per poi ricevere l'attestato di frequenza e il rilascio del patentino dopo aver superato il relativo esame finale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 12 maggio. Per partecipare si deve inviare una email all’indirizzo animali@comune.verona.it mentre per qualsiasi informazione è possibile visitare la pagina dedicata sul sito del Comune.

Alla presentazione del corso sono intervenuti martedì mattina in sala Arazzi il Consigliere Delegato alla Tutela e Benessere degli Animali, il direttore dei servizi di Igiene Urbana Animale Stefano Adami, il presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Verona Fabrizio Cestaro e la coordinatrice del corso Camilla Siliprandi.

«I cani sono diventati a tutti gli effetti membri delle nostre famiglie, un motivo in più per non trascurare gli aspetti che determinano una serena convivenza – ha detto il consigliere delegato alla Tutela e benessere degli animali -. Il corso è bene che i proprietari lo frequentino insieme ai propri animali, così che i veterinari comportamentalisti possano valutare il rapporto tra umano e cane e sviluppare al meglio la relazione anche ai fini della sicurezza pubblica. La felicità del nostro animale passa anche dalla sua integrazione con l'ambiente che lo circonda».

«Questo evento è diventato negli anni un appuntamento sempre più culturale – ha affermato il direttore Adami -. È infatti un’occasione per chi vuole avvicinarsi al mondo dei cani o approfondire le conoscenze del suo attuale o futuro compagno, la giusta strada per un equilibrato rapporto tra uomo e cane”. “Durante la pandemia la presenza di animali nelle famiglie è aumentata in modo significativo – ha sottolineato il presidente Cestaro -. La collaborazione tra attori è fondamentale per una crescita civile, così come per evitare momenti spiacevoli che possono sfociare in episodi di aggressività»