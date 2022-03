Nato il progetto per la formazione dei volontari e l'anagrafe delle colonie feline di Verona

La convivenza uomo-animale in area urbana, anche a causa del numero crescente di animali di affezione che popolano le nostre case, assume in misura sempre maggiore i contorni di un problema di salute pubblica, laddove gli animali domestici condividono con l’uomo habitat (suolo, aria, acqua…), stili di vita e spesso anche l’alimentazione. Così è anche per i gatti che vivono liberi nelle strade delle nostre città e pertanto risulta fondamentale, a tutela della salute umana, animale e ambientale (secondo il concetto di “one health”, una sola salute), intercettare eventuali cambiamenti e segnali che possono arrivare dalle colonie feline quali, ad esempio, l’aumento della mortalità, alterazioni dello stato di salute, o modifiche del comportamento proprio della specie. Da questa semplice osservazione è nata una collaborazione, attraverso pubblicazione scientifica e webinar, fra il Servizio di Igiene Urbana Animale dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, l’Istituto Superiore di Sanità, i medici veterinari liberi professionisti di varie regioni e le Università di Bologna e Sassari. Una volontà alimentata anche da una vicenda di cronaca che, la scorsa estate nel Regno Unito, ha visto la morte di oltre 400 gatti, sia di proprietà che randagi, a causa di una malattia del sangue chiamata “pancitopenia felina”, le cui cause non sono ancora state definite.

In occasione del webinar, è stato presentato il progetto "Coadiuvanti Gestione Colonie Feline – CO.GE.CO.F", un’iniziativa nata all’interno dell’Ufficio Ambiente del Comune di Verona e che il Servizio Veterinario di Igiene Urbana dell’Ulss 9 ha fatto propria, esportandola in tutto il territorio provinciale. L’obiettivo del progetto è di coordinare fra loro e al meglio le tre figure che la Legge Regionale 60/93 sugli animali d’affezione pone al centro dell’azione di controllo delle popolazioni feline libere sul territorio: i Comuni, i Servizi veterinari pubblici e i volontari (ora “coadiuvanti”). Il tutto tramite una maggiore qualificazione di queste importanti figure di ausilio, iniziando da una loro codificazione formale, la loro identificazione attraverso un tesserino di riconoscimento e soprattutto tramite una formazione costante attraverso incontri organizzati dai Comuni e dall’Ulss 9 che, lungi dal voler trasformare questi volontari in “clinici” ed esperti in malattie feline, possa fornire loro elementi di conoscenza in campo etologico, nutrizionale e ambientale. L’idea del Servizio Veterinario è stata quella di utilizzare risorse messe a disposizione della Regione Veneto per creare un software per identificare tutti i coadiuvanti attivi sul territorio, incrociandoli con le colonie seguite, così da avere uno strumento di consultazione costantemente aggiornato in tempo reale, in caso di necessità, sostituzioni, aiuto reciproco. L’obiettivo ambizioso è quello di trasformare i coadiuvanti nella gestione delle colonie feline da semplice manovalanza e aiuto nella cattura e sterilizzazione dei gatti a vere e proprie "sentinelle" del territorio, capaci di individuare eventuali problematiche sanitarie o di comportamento all’interno delle colonie feline e di sviluppare una fattiva collaborazione sia con i veterinari pubblici che con le Amministrazioni comunali di riferimento.