Il primo asilo per cani in Veneto: Cani a Corte

Venerdì 18 giugno, dalle 18 fino all’imbrunire verrà inaugurato a Verona uno spazio dedicato ai nostri fedeli amici.

Cos'è l'asilo canino

Durante i giorni feriali (dalle 8 alle 18), i cani di grande o piccola taglia e di ogni età possono ritrovarsi e socializzare tra loro, in gruppi ben affiatati. Nelle belle giornate e anche durante il lungo inverno, protetti e coccolati, impareranno a divertirsi con i loro simili sotto gli occhi attenti di un’educatrice cinofila.

Emma Cagliero ha trasformato la sua passione per il mondo canino in una professione sempre più richiesta: da dieci anni si dedica all’educazione del migliore compagno dell’uomo e adesso è contenta di poter offrire un servizio di cui i cittadini sentono la necessità.

L’ampio spazio di CANI A CORTE si trova a due passi dal centro città, (Via Franco Faccio 25e), all’inizio di Via Basso Acquar. Qui i cani si muovono in sicurezza, liberi di correre, giocare, nuotare, riposarsi e molto altro. Se si comportano bene, vengono premiati con gite fuori porta.

Inaugurazione asilo canino Verona

Il 18 giugno, gli allievi a quattro zampe e la loro maestra, vogliono ringraziare, in presenza, tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Per il traguardo raggiunto, la loro gratitudine va, in particolare, alla consigliera Laura Bocchi, responsabile della tutela e benessere degli animali del Comune di Verona; inoltre, un meritato plauso per il servizio veterinario dell’Asl 9 Scaligera.

I proprietari di cani e tutti gli amici umani che desiderano conoscere questo spazio esclusivo a misura di cane, sono benvenuti alla scoperta del nuovo servizio di cui la città di Verona si è dotata.

Emma e i fidi cortigiani a quattro zampe accoglieranno gli ospiti con gioia e tanta allegria!

Cani a Corte: contatti

via Franco Faccio 25e, Verona (Basso Acquar, dietro distributore Costantin) vedi mappa

tel.: +39 329 1565593

email: caniacorte@gmail.com

facebook e Instagram: Cani_a_Corte