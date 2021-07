Animali domestici: fanno bene alla nostra salute

I nostri amici a quattro zampe sono un vero e proprio toccasana per la nostra mente e per il nostro corpo

Chiudi gli occhi ed immagina di avere in braccio un tenero cucciolo che ti riempie di baci, immaginalo scodinzolare e correrti in contro quando torni dal lavoro, immaginati a passeggiare con lui, non ti senti più rilassato e felice ? Non hai il sorriso stampato sul tuo volto proprio adesso?

Avere degli animali domestici fa bene alla salute, aumenta i pensieri positivi, e riduce lo stress.

Ovviamente prima di prendere un cane o un gatto, dobbiamo essere certi di avere il tempo e le possibilità per accudirli. È un impegno che richiede soldi e responsabilità! Deve essere vaccinato, curato, coccolato e ben nutrito. Se pensiamo di non aver tempo e voglia non prendiamolo, perché non è un peluche ha bisogno di cure e attenzioni quotidiane!

Fatta questa doverosa premessa, vi sottolineiamo che lo sforzo che comporta avere degli animali domestici non è nulla se paragonato ai benefici e all'amore che portano questi teneri esserini!

Vediamo assieme alcuni tra i benefici più importanti.

Addio stress

Gli animali domestici aiutano a pensare al presente, quando ci prendiamo cura di loro siamo distrarti dai pensieri negativi. Queste teorie sono fondate su basi scientifiche, infatti, accarezzare il nostro animale stimola ad entrambi il rilascio di ossitocina! Secondo uno studio diretto dal Prof. Outi Vainio, dell'Università di Helsinki in Finlandia, i cani preferirebbero i volti sorridenti a quelli seri , più saremo amorevoli con loro maggiore sarà la quantità rilasciata di ormone dell'amore.

Addio depressione

"Il cane è il miglior amico dell'uomo". Questo vecchio detto è alla base di tutto! La presenza costante, affettuosa, sincera degli amici a quattro zampe può combattere la depressione

Più movimento

Uno studio recente ha rivelato che chi ha un amico a quattro zampe, è mediamente più in forma di chi non ha animali domestici! Accudire un cane, per esempio, comporta fare passeggiate, giocare con lui e di conseguenza più movimento fisico. Anche per questo motivo fa bene alla salute, perché si riduce il rischio di malattie cardiovascolari. Una ricerca dell'American Heart Association ha dimostrato che, chi possiede un cane, essendo meno sotto stress e facendo più moto, sarebbe meno esposto ad alcuni importanti fattori di rischio quali il sovrappeso, il diabete, la pressione alta e mantenendo di conseguenza una migliore forma fisica.

Più amici

Quando usciamo con il nostro cane per esempio, abbiamo molte più occasioni per socializzare con le persone: parliamo con altri proprietari al parco, ci fermiamo per farlo accarezzare da qualche amante degli animali e via discorrendo. Per questo motivo avere un amico a quattro zampe ci aiuterà a combattere la timidezza e a socializzare con persone nuove, accomunate dalla nostra stessa passione. Inoltre secondo uno studio di Dog's Trust, chi esce a spasso con il cane appare più affascinate e ha più probabilità di fare nuove conoscenze!

Responsabilità

Avere un amico a quattro zampe ci insegna ad essere più responsabili. Infatti si consiglia specialmente alle famiglie, perché i bambini potranno capire cosa significa prendersi cura di un essere vivente.

Conforto e amore

Come beneficio più importante, c'è l'amore! Avere accanto un cucciolo da coccolare, come anche un amico fedele sempre disponibile e presente, è fondamentale per superare momenti bui e delusioni ed essere felici!