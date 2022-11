Bart e Alex cercano famiglia amorevole

Se guardare video e foto di gattini e cagnolini ti fa sentire bene, immagina come sarebbe tenere uno di quei batuffoli di pelo in braccio, di sentire il loro miagolio o guaito buffo, sentirlo accoccolarsi e addormentarsi fiducioso... non c'è niente di più bello che dare e ricevere affetto, ed è proprio per questo che avere un animale domestico è un'esperienza così speciale, non solo per gli adulti, ma anche e soprattutto per i bambini.

Avere un animale in casa è un impegno, ma lo sforzo e il sacrificio non sono nulla se paragonati ai benefici per la nostra salute, sia fisica sia mentale: gli animali domestici aumentano i pensieri positivi, ci fanno sentire bene con noi stessi e ci aiutano a ridurre lo stress.

Un cane è una compagnia straordinaria. I cani non parlano ma sono una presenza dall’intensità e profondità quasi impossibili da descrivere a parole. Con lui si chiacchiera, si gioca, si comunica, si va in giro, senza mai sentirsi soli. Quando ti vede da lontano e si lancia in una corsa che si conclude in un abbraccio festoso, è così che ti dice quanto ti vuole bene.

I cani ti aiutano a socializzare. Essi, infatti, hanno bisogno di attenzioni e di uscire per cui il padrone attento e affettuoso almeno per qualche ora è costretto a dimenticarsi del caos della sua esistenza per fare una camminata, quattro passi al parco, un giro del quartiere.

Una zampa che si allunga alla ricerca di carezze, una testa più o meno grande che si appoggia sulla gamba alla ricerca di

conferme, un corpo che si appoggia alle gambe alla ricerca di sicurezza. Sono solo alcuni tra i tanti motivi per cui

avere un cane è bellissimo e rende la vita migliore.

Cani in cerca di casa a Verona

BART - ADOZIONE SPECIALE

Num. Identificativo: 1734/2022 Razza: Pastore tedesco Data di nascita: 20-12-2021 Taglia: Grande Sesso: Maschio Da Sterilizzare

Bellissimo cucciolotto dal carattere determinato. Ha bisogno di essere educato, gli manca l’inibizione del morso, quindi preferibile adozione a chi conosce la razza.

Purtroppo è un cane sfortunato in quanto soffre di epilessia e quindi dovrà essere sottoposto a cure mediche per tutta la vita.

Bart sarà un impegno economico per chi lo adotterà ma siamo certi che vi ripagherà con la sua totale fedeltà e dedizione.

Cosa posso fare per questo cane? ADOTTALO! Telefona allo 045 8511018 dalle 14 alle 17

AXEL (AX) - ADOZIONE DEL CUORE

Num. Identificativo: 1732/02022 Razza: Rottweiler Data di nascita: 17-04-2014 Taglia: Grande Sesso: Maschio Non sterilizzato

Un tenerone sempre in cerca di coccole. Abituato alle persone e alla vita in casa.

È arrivato in rifugio insieme alla sua compagna Buba. Sarebbe auspicabile un’adozione di coppia.

Ci auguriamo che anche per lui ci sia un lieto fine

Cosa posso fare per questo cane? ADOTTALO! Telefona allo 045 8511018 dalle 14 alle 17

A chi rivolgersi

I cani si trovano presso il rifugio del cane e del gatto, Centro benessere animale comunale,"Fondazione cani & gatti - Giorgio e Antonella Fietta", a Verona in Via Barsanti 19/B.

Orari di apertura al pubblico:

SOLO SU APPUNTAMENTO dal LUNEDI' al SABATO dalle ore 14,00 alle ore 17,00

TEL : 045-8511018

I cani vengonoo dati in adozione vaccinati, microchippati, sverminati. Le femmine vengono date sterilizzate se avranno già raggiunto la maturità sessuale.

ENPA VERONA

Le attività:

- gestione del gattile, un'area di 110 mq recintata e protetta, suddivisa in una zona notte, coperta e riscaldata, ed una zona giorno con erba ed arbusti;

- gestione del Centro benessere animale comunale, "Fondazione cani & gatti - Giorgio e Antonella Fietta";

- gestione di alcune colonie feline;

- interventi sul territorio per sterilizzazioni;

- banchetti informativi;