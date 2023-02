Mici in adozione a Verona: Tina, Maxim, Teodoro sono dolcissimi e cercano famiglia

Se guardare video e foto di gattini e cagnolini ti fa sentire bene, immagina come sarebbe tenere uno di quei batuffoli di pelo in braccio, di sentire il loro miagolio o guaito buffo, sentirlo accoccolarsi e addormentarsi fiducioso... non c'è niente di più bello che dare e ricevere affetto, ed è proprio per questo che avere un animale domestico è un'esperienza così speciale, non solo per gli adulti, ma anche e soprattutto per i bambini.

Avere un animale in casa è un impegno, ma lo sforzo e il sacrificio non sono nulla se paragonati ai benefici per la nostra salute, sia fisica sia mentale: gli animali domestici aumentano i pensieri positivi, ci fanno sentire bene con noi stessi e ci aiutano a ridurre lo stress.

Non c'è niente di più forte del legame tra l'uomo e i gatti, e questo amore a prima vista dura da secoli. Un gatto può richiedere attenzioni ed energie, ma se si decide di adottarne uno i benefici sono moltissimi. Pronto ad accoglierci quando torniamo a casa dal lavoro, a fare le fusa quando lo coccoliamo, arricchisce ogni persona con la sua amicizia e il suo affetto incondizionato. In poche parole, la vita è più bella in compagnia di un gatto!

Alcuni gattini sono stati, purtroppo, abbandonati e cercano casa. Uno più bello dell'altro. Se desideri un amico a 4 zampe sei nel posto giusto, vogliamo presentarti alcuni dei mici del Rifugio Gatti Enpa Verona che non aspettano altro che di essere adottati.

TINA



Avete mai sentito una gatta chiacchierona? Se verrete in rifugio verrete accolti da Tina, un'avvenente gatta che la racconta a tutti e tutto vuol sapere. Guai a non darle la sua pappa preferita e la sua dose di coccole!

Non ha avuto fortuna con le sue famiglie adottive, infatti hanno rinunciato a lei ben due volte per problemi umani. Date un'altra possibilità a questa splendida miciona e che sia quella definitiva questa volta: Tina vi ricambierà riempiendovi la vita di fusa, peli e chiacchiere… insomma, vi riempirà di amore!

Tina si trova presso il nuovo rifugio del cane e del gatto, Centro benessere animale comunale, "Fondazione cani & gatti - Giorgio e Antonella Fietta", in VIA BARSANTI 19/B a Verona.

Orari di apertura al pubblico:

- SABATO, dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Solo su appuntamento: 045 8511018

TEODORO



Teodoro chi non vorrebbe un micione che ti guarda così? Ma Teodoro non è per tutti: lui vorrebbe tanto abbandonarsi ad effusioni e coccole, si nota dal suo sguardo, ma la sua estrema timidezza gli impedisce di lasciarsi andare…

Amanti delle sfide, fatevi avanti, per lui serve una famiglia di soli adulti, che abbia pazienza, che non lo metta alle strette e sappia rispettare i suoi tempi.

Teodoro si trova presso il nuovo rifugio del cane e del gatto, Centro benessere animale comunale, "Fondazione cani & gatti - Giorgio e Antonella Fietta", in VIA BARSANTI 19/B a Verona.

Orari di apertura al pubblico:

- SABATO, dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Solo su appuntamento: 045 8511018

MAXIM



Maxim è il fratello di Teodoro e come lui è molto timido nell'approccio all'umano ma un po' più predisposto a lasciarsi andare. Anche per lui cerchiamo una famiglia che gli permetta di esprimersi con i suoi tempi e che gli dimostri che non siamo così male noi umani. Sicuramente Maxim ha voglia di donare e ricevere affetto, deve solo imparare a lasciarsi andare. Per lui, meglio una famiglia di soli adulti. Venite a conoscerlo, Maxim vi aspetta!

Maxim si trova presso il nuovo rifugio del cane e del gatto, Centro benessere animale comunale, "Fondazione cani & gatti - Giorgio e Antonella Fietta", in VIA BARSANTI 19/B a Verona.

Orari di apertura al pubblico:

- SABATO, dalle ore 14:00 alle ore 17:00.

Solo su appuntamento: 045 8511018

ENPA VERONA

La Sezione è attiva sul territorio veronese da numerosi anni. La struttura sorge su una grande area verde, è in grado di garantire il ricovero di circa 200 cani e 50 gatti. Enpa è un'associazione interamente gestita da volontari, che dedicano il proprio tempo libero alla cura ed al mantenimento degli animali ospitati nelle strutture.

Altre attività della Sezione prevedono banchetti informativi e di autofinanziamento, campagne di formazione e sensibilizzazione.