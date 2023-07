La Veronese Angelica Moratelli in coppia con Camilla Rosatello finaliste Wta 250

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Angelica Moratelli giocatrice dell’At Verona in coppia con la “piemontese” Camilla Rosatello arrivano in finale del double 250 Wta di Palermo. Partite dai sedicesimi hanno subito trovato lo scoglio Bronzetti-Buyukakcay che superavano per 6/4 6/2. Nei quarti di finale c’erano la russa Anshba con la ceca Detiuc alle quali rifilavano un 6/3 6/0. Nelle semifinali derby italico contro le favorite Sara Errani-Jasmine Paolini che riservavano lo stesso trattamento delle precedenti coppie con un 6/2 6/1. Accesso in finale contro il duo russo-belga Sizicova-Zimmermann dove dopo aver perso per 6/2 il primo set tentavano di rientrare nel secondo per pareggiare l’incontro ma le winners si imponevano per 6/4. Moratelli riconfermata per la serie A1 dell’At Verona Falconeri che ha appena divulgato il roster. Valentini Grammatikopoulou (1.8), Lesley Pattinama Kerkhove (1.8), Angelica Moratelli (2.1), Angelica Raggi (2.1), Eva Guerrero Albarella (2.1) Giuliana Slovena Ciangherotti Drpic (2.6) e Linda Canteri (3.3).

TORNEI IN CORSO NEL VERONESE - Fino al 30 Luglio a San Floriano di San Pietro in Cariano torneo di 3^ maschile e femminile trofeo Valteco. Dirige Alice Russo con la supervisione di Roberto Cossa con 98 giocatori a confronto. Fino al 1/8 San Giovanni Lupatoto torneo di 2^ categoria maschile e femminile diretto da Alessandro Caloi e Marco Buratto con 119 players. A Nogara dal 28 al 30/7 long rodeo maschile per giocatori fino ai 4.2, con 42 partecipanti.

TORNEI CON ISCRIZIONI APERTE - A Castelnuovo del Garda dal 31/7 al 14/8 33° Open maschile e femminile diretto da Andrea Cardinali, montepremi di 3.400€, Iscrizioni entro le ore 12 del 29/7 per i giocatori fino ai 3.5. All’Olimpica di Dossobuono dal 4 al 21 Agosto Open maschile e femminile memorial Brunelli e Bacciga. Iscrizioni entro le ore 12 del 2 Agosto per i giocatori fino ai 3.5. A Sommacampagna l’antica fiera dal 12 al 27 Agosto, torneo Open maschile Chef’s House caffè e Open femminile Trofeo Promotion Factory. Roberto Bergamo e Mauro Ceriello, accetteranno le iscrizioni pervenute fino alle ore 12 del 10 Agosto per i giocatori fino ai 3.4.