Alla scoperta dei vini Igt Ilatium Morini a Vinitaly 2023

Il percorso sensoriale guiderà i partecipanti alla scoperta dei tesori enologici dell'azienda. I vitigni presenti nel territorio veronese trovano la loro espressione più autentica nei 3 vini IGT Ilatium Morini, il rosso Verona Forziello e i bianchi Amitor e Virgo, quest'ultimo senza l'aggiunta di solfiti. Una scelta stilistica fortemente voluta dall’azienda per veicolare con un diverso linguaggio gli uvaggi della Valle di Mezzane e Illasi. Si avrà inoltre l'opportunità di apprezzare l'evoluzione di Sette, lo Spumante presentato alla precedente edizione di Vinitaly, per scoprirne sviluppo e raffinatezza.

Un vino che dopo un anno di affinamento in bottiglia ha sviluppato profumi più intensi rendendo percettibili nuovi sentori per un bouquet in grado di deliziare ogni palato. Non mancheranno i grandi classici per cui l’azienda è apprezzata e conosciuta in tutto il mondo, tra cui Soave le Calle, Valpolicella Superiore Prognai e Amarone Leon, per un’esperienza enologica e degustativa completa. Lo staff Ilatium Morini sarà lieto di accogliere gli ospiti e guidarli alla scoperta delle proprie etichette e condividerne la passione per il mondo del vino. Ilatium Morini vi aspetta con entusiasmo a Vinitaly 2023 PAD 4 - E7