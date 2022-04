Alessandra Tonel agli incontri con l'autore presenta il romanzo "Il giardino dagli spigoli verdi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

INCONTRI CON L’AUTOTORE (7^ edizione) 2022 Concamarise (VR) La Pianura Cultura con la sezione "Libri da gustare" presenta la nuova edizione degli "INCONTRI CON L'AUTORE" (7 edizione) Un ciclo di 5 incontri che si svolgono a Concamarise (VR) in Via Capitello presso la Sala consigliare (difronte Farmacia) Come sempre saranno invitati Autori del territorio, e dare la precedenza alla promozione della pianura veronese. come da filosofia dell ns Associazione, promuovere la pianura veronese con la sua arte, cultura, artisti e autori.

La nuova edizione anche qust'anno si avallerà dei patrocini della Regione Veneto, Provincia di Verona e Comune di Concamarise Sabato 30 Aprile ore 18.15 2° Appuntamento con gli "Incontri con l'autore" ALESSANDRA TONEL presenta il romanzo "Il GIARDINO DAGLI SPIGOLI VERDI" Letizia Corradi è una persona semplice, che trascorre una qualunque vita in una realtà qualunque, priva di grandi stimoli, priva di grandi eventi, una realtà che, tuttavia, non pensava le fosse così stretta. È una visita guidata al Castello di San Pelagio che ribalta l’animo di questa ragazza, rivangando un avvenimento significativo del suo passato che la porta all’improvvisa manifestazione della propria condizione. Letizia è una ragazza a cavallo tra la giovinezza e l’età adulta, in cerca di un’identità che le permetta di affrontare a testa alta un mondo che le si palesa in continua mutazione, privandola di quelle certezze che sembrano invece caratterizzare le persone intorno a lei. I suoi amici di vecchia data, in particolare, a tratti la orientano, a tratti la disorientano, nel suo proseguire incespicando nel mondo contemporaneo, che le sbatte in faccia diversi modelli di vita in cui fatica a ritrovarsi. Presto, l’imprevedibilità della realtà la coinvolge in situazioni di un certo peso, che rendono tortuoso il suo percorso alla ricerca di se stessa, condotto con un occhio inizialmente inesperto, ma che, nel corso del romanzo, diventa via via più consapevole, grazie alla riflessione sulla propria condizione esistenziale di confusione e solitudine. Sarà soprattutto il viaggio attraverso un labirinto, sia fisico che mentale, a segnare la svolta del romanzo, fino ad un finale ricco di sorprese, delusioni, speranze, emblema di quella re- altà multiforme in cui la protagonista lotta per non perdersi.

Alessandra Tonel è nata a Bovolone (VR) nel 1999 e vive a Sanguinetto (VR). Dopo il liceo scientifico si è iscritta a Fisica all’Università degli Studi di Padova ed è attualmente al secondo anno. Da adolescente ha maturato un interesse per la lettura, che l’ha portata ad abbracciare più strettamente le discipline umanistiche, coltivandole più approfonditamente nei momenti liberi. In questo periodo si è avvicinata alla scrittura, fino alla realizzazione di questo romanzo. Relatori: Alessandra Tonel e Emanuele De Samtis introdurrà Jerry Brighenti presidente A.C.La pianura e organizzatore dell'evento a conclusione rinfresco offerto a tutti i presenti