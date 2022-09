Con l’autunno torna l’accademia Viessmann con la sua offerta formativa per essere protagonisti della transizione energetica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Dalla fine del mese di settembre tornano gli appuntamenti formativi – in presenza e online – dell’Accademia Viessmann: informare e formare sono le fondamenta su cui si basa il rapporto tra l’azienda e tutte le figure professionali – installatori, manutentori e progettisti – con cui collabora. Viessmann crede da sempre nella sinergia tra i protagonisti del sistema energetico: lo scopo comune è quello di migliorare il comfort abitativo mirando, grazie a tecnologie di ultima generazione, ad accelerare il processo di transizione energetica per garantire spazi abitativi sostenibili per le generazioni future.

Proprio in quest’ottica, l’offerta formativa Viessmann propone corsi sempre più improntati all’Accelerated Active Transition, per accelerare la transizione energetica. Dalla progettazione alla realizzazione effettiva dei sistemi integrati per tutte le applicazioni, l’ampia offerta formativa per l’autunno 2022 prevede percorsi dedicati alle figure professionali di riferimento per Viessmann – gli installatori termoidraulici ed elettrici, i Partner per l’Efficienza Energetica, i progettisti – per soddisfare ogni esigenza professionale specifica. A questi percorsi si affianca, come sempre, la formazione dedicata per i Centri di Assistenza Tecnica, curata direttamente dal Service Viessmann.

La grande novità per questa stagione è la ripresa dei corsi in presenza: dopo l’esperienza della formazione esclusivamente online, seppure molto seguita dai professionisti partner di Viessmann, la possibilità di offrire ora anche il corso in aula rappresenta un’opportunità di incontro e un momento di crescita ancora più prezioso per tutti. Corsi per installatori termoidraulici ed elettrici Il percorso formativo prevede corsi tecnici in presenza e online, durante i quali saranno presentate le novità di prodotto dell’azienda. I corsi previsti tratteranno diverse tematiche di interesse per il professionista, tra cui le soluzioni Viessmann per il riscaldamento, con approfondimenti sui diversi modelli di caldaie, come Vitodens serie 050-W e serie 100, sulle soluzioni Viessmann con caldaie murali e basamento e sistemi ibridi, passando inoltre per le possibili applicazioni delle pompe di calore, con un corso dedicato alle nuove gamme di pompe di calore Vitocal monoblocco R290 e splittate R32.

Sarà proposto poi un corso di formazione base sul fotovoltaico per applicazioni residenziali e un focus sul trattamento dell’aria e sulla ventilazione meccanica nelle ristrutturazioni. I corsi online seguiranno lo stesso percorso tematico con alcune novità, come l’appuntamento dedicato agli impianti radianti. Corsi per i Partner per l’Efficienza Energetica Il percorso pensato per la rete di installatori qualificati Viessmann ha lo scopo di sostenere la crescita delle aziende installatrici anche dal punto di vista commerciale, sfruttando la competenza di formatori ed esperti di comunicazione. L’azienda propone corsi in presenza incentrati sulle tecniche di vendita più efficaci, sulla strutturazione di un’azione di marketing e sulle modalità più adatte ed efficaci per presentare ai clienti i propri preventivi. Corsi per progettisti termotecnici - ingegneri, architetti, periti e geometri La proposta Viessmann per i progettisti comprende corsi in presenza dedicati al solare termico, con un approfondimento su dimensionamenti e applicazioni in ambito residenziale, corsi dedicati all’agrivoltaico, alle comunità energetiche e agli impianti fotovoltaici commerciali e industriali, corsi con focus sugli scenari futuri in merito all’utilizzo dell’idrogeno. Vi sarà poi un appuntamento a tema trattamento dell’aria che approfondisce l’applicazione della ventilazione meccanica nelle ristrutturazioni.

Una novità anche per la versione online: si terrà infatti un corso totalmente dedicato alle pompe di calore e al loro utilizzo nelle riqualificazioni residenziali come strumento per la transizione energetica. Corsi per applicazioni industriali e light commercial Un’altra grande novità dell’offerta formativa Viessmann per questo autunno sono i corsi dedicati alle tecnologie per impianti di grandi dimensioni: forte di un’ampia gamma di tecnologie per le esigenze di efficientamento energetico delle aziende, Viessmann ha arricchito quest’anno il programma dei corsi industriali, aperti ai progettisti nonché alle aziende committenti interessate direttamente a realizzare impianti di climatizzazione efficienti presso le proprie sedi. I contenuti trattati sono le caldaie a biomassa di grande potenza, i generatori di calore industriali, la cogenerazione ad alto rendimento Viessmann. Nella pagina dedicata all’Accademia presente sul sito viessmann.it è possibile visionare alcuni contenuti speciali: si tratta delle “videopillole” dedicate ai corsi, in cui i diversi relatori illustrano il programma e i punti trattati nei molteplici corsi proposti.

Maggiori informazioni sui corsi 2022 e sulle modalità di iscrizione sono disponibili alla pagina dedicata all’Accademia Viessmann: https://www.viessmann.it/it/azienda/accademia.html.