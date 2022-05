Il 18esimo anniversario della compagnia teatrale Zeropuntoit

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Diciotto anni sono un traguardo per qualcuno sicuramente banale, magari scontato, ma non per me. Sicuramente è la storia di una passione, la mia, che è valsa la pena di essere vissuta in tutto e per tutto e lo è ogni giorno di più. Era il giugno del 2004 e quell’idea, considerata dai più matta e senza speranza, di provare a portare in scena una vera commedia teatrale, alla mia giovane età, era apparentemente un pensiero folle che, parlando onestamente, non credevo nemmeno io forse che avrebbe portato fino a qui, a festeggiare i primi diciotto anni di attività con ZEROPUNTOIT.

Un sogno che avevo fin da bambino, che ho visto realizzarsi giorno dopo giorno negli anni, con pazienza e studio. Una partenza appunto da zero, che aveva e continua ad avere bisogno di tanta costanza e altrettanto coraggio: «Ero solo con la mia idea fino a quando decisi di cercare, prima tra i conoscenti, poi tra la gente, persone che potessero condividere la mia passione e sposare questo progetto. Arrivarono cosi Rosa, splendida comprimaria sul palco con me fin dal primo spettacolo, l’insostituibile Alessandro e il “fuori classe” Flavio, componenti storici della compagnia, poi l’energica Vannia, Deborah mia dolce e paziente moglie, l’uragano Lisa, il “precisino” Luca, Susy, Franco…; in tanti sono passati, tanti si sono avvicendati mentre i più si sono “fermati”, lasciando segni più o meno indelebili nella compagnia e nei ricordi dei componenti. Tutti indispensabili al piccolo grande traguardo raggiunto. La burocrazia, che non sconta nessuno, è stato uno scoglio non indifferente da superare per un “ragazzino” e, tra la prima scenografia “fai da te” e i primi costumi improbabili, si arrivò al debutto. Oggi, dopo diciotto anni, sono ancora qui, a crescere, studiare, tentare di migliorare con la squadra che in fondo tutti vorrebbero avere a fianco. Sicuramente “Famiglia” è una parola sopravvalutata e magari non adatta al contesto teatrale ma credo di poter affermare che in fondo ci avviciniamo parecchio a quel concetto, con tutti gli alti e bassi del caso. E’ stato come piantare una piccola radice, un bulbo e vederlo nascere e crescere grazie all’acqua che quotidianamente è stata versata da ogni componente, che ha dato e dà costantemente il suo contributo alla crescita dell’associazione. Sono felice del percorso fino a qui e voglio ringraziare chi contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della compagnia e soprattutto il pubblico che, sempre fedele, ci dà regolarmente rinnovata carica ed energia per continuare».

«Tra gli spettacoli più apprezzati dal pubblico ricordo GIANBURRASCA, con il quale mi piace immedesimarmi per carattere, ma ognuna delle produzioni ha riscosso un buon gradimento, diventato per il pubblico un appuntamento annuale atteso con simpatia, affetto e curiosità. E ora? Uno spettacolo per festeggiare i diciotto anni? Che fare? BOH! Vabbè, tiriamo fuori dal cilindro tutti gli equivoci, le vestaglie, le parrucche, i personaggi grotteschi, i letti poco resistenti, i quadri e le porte che ci accompagnano da anni, mettiamoli in un testo unico, brillante, tratto da un grande autore della risata francese, ricostruiamo una nuova scenografia più leggera (visto che l’età passa anche per noi ...) e VOILA’! ECCOCI QUI. Chi qui sul palco e nel retropalco, chi tra il pubblico, chi lassù ma sempre con noi. Per almeno altri 18 anni».

Zeropuntoit nasce nel giugno del 2004 da un’idea e dalla passione per il palcoscenico e il teatro di Andrea Girardi, attuale direttore artistico e regista e debutta con successo nel febbraio 2005 con lo spettacolo “SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA” di Ray Cooney. E’ da sempre composta da persone di tutte le età accomunate dalla passione e dall’amore per il teatro e il suo scopo principale è di far trascorrere due ore di spensieratezza, risate e divertimento al pubblico prediligendo la messa in scena di farse comiche e commedie brillanti. Collabora con il Teatro NOI di Buttapietra – Verona per la realizzazione di spettacoli e laboratori di teatro per ragazzi e adulti, con l’Associazione S.A.M. Studio Arte Movimento di Marmirolo e con vari istituti comprensivi e licei per la realizzazione di progetti legati all’arte, alla storia, alla musica e al teatro nella scuola. Ha collaborato negli anni con molte realtà amatoriali e professioniste di Verona e provincia, con il Laboratorio Arti Coreografiche, i conservatori di Verona e Mantova, con Croce Rossa Italia per contribuire all’acquisto di macchinari idonei alle emergenze e con altri enti benefici. Partecipa annualmente alla rassegna TEATRO NEI CORTILI, promossa dal comune di Verona. Attraverso i vari laboratori scolastici ed extra scolastici ha l’onore di avvicinare al teatro tanti giovani ragazzi con la speranza che ad ognuno di loro nasca questa passione e possa proseguire per questa strada.