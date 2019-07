Torri del Benaco, entro fine luglio l'inaugurazione del nuovo ponte tibetano

Ha generato curiosità e commenti positivi il video pubblicato ieri, 10 luglio, sul profilo ufficiale Facebook del Comune di Torri del Benaco. Le immagini sono state riprese all'incirca dalla metà del nuovo ponte tibetano in funi di acciaio, che l'amministrazione di Torri ha voluto realizzare per gli escursionisti in val Valzana.

Sul social network, il Comune di Torri del Benaco ha anticipato che l'inaugurazione del ponte avverrà entro questo mese di luglio.