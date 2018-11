Job&Orienta, la Polfer parla di sicurezza e presenta il suo nuovo video

In occasione di Job&Orienta, nello stand della Polizia di Stato all’interno della Fiera di Verona, la Polizia Ferroviaria presenta il nuovo video ufficiale «Polfer 2019», creato per promuovere e far conoscere la peculiare attività della specialità.

Nel video, l'autore Marco D'Artista è riuscito a rendere il messaggio istituzionale accattivante e d'impatto immediato. Le immagini sono state accostate a scene derivanti dall'attività quotidiana del personale della polizia ferroviaria grazie all'uso di effetti di transizione calibrati sulla ritmica dello sfondo sonoro. Il risultato è un prodotto unico che mostra, momenti salienti dell'attività della Polfer e dell'ambito in cui questa si trova quotidianamente ad operare.

Il video si propone l’obiettivo di catturare l'attenzione degli avventori cercando di comunicare lo spirito e il mondo della Polizia Ferroviaria, sia durante Job&Orienta che in tutti i prossimi eventi in cui sarà presente la Polfer.

La Polfer, oltre al video, presenterà agli studenti ed avventori il progetto «Train to be cool», avviato nel 2014, per sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza ferroviaria. Purtroppo sono infatti i più giovani a rimanere talvolta vittima di imprudenze e distrazioni, spesso a causa della inconsapevolezza dei pericoli presenti nelle stazioni e connessi all'utilizzo del treno.

Gli operatori, Davide e Marco, attraverso filmati reali ed il racconto delle proprie esperienze professionali, spiegheranno ai ragazzi le regole per un corretto uso del mezzo ferroviario per la propria ed altrui sicurezza.