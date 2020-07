Rapido temporale a Verona: strade come fiumi, rami ed alberi caduti

Le previsioni del tempo che avevano fatto scattare per oggi, 11 luglio, lo stato di attenzione della protezione civile anche nel Veronese indicavano la possibilità di piogge e temporali. Eppure, il fortunale arrivato nel capoluogo e nel territorio scaligero non ha dato segni di preavviso e così in tanti sono stati sorpresi anche dall'intensità dell'evento atmosferico.

La tempesta che si è abbattuta sul Veronese intorno alle 16 è stato breve, ma in poco tempo ha riversato una grande quantità di acqua. Per questo tante strade si sono trasformate in fiumiciattoli, come mostra anche il video inviatoci da un nostro lettore. La ripresa è stata fatta nel tratto di strada che collega la Tangenziale Sud di Verona alla Transpolesana, in direzione San Giovanni Lupatoto. Anche in Tangenziale Sud l'acqua si è un po' accumulata, come anche alcune ramaglie cadute dagli alberi. Inoltre, il traffico è stato rallentato anche dagli automobilisti che per precauzione si sono fermati sulle piazzole di sosta o sulla corsia di emergenza perché la pioggia riduceva di molto la visibilità.

Tantissimi gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la provincia, soprattutto per la rimozione degli rami o degli alberi caduti, ma anche per casi di allagamento e per degli isolati black-out.