Zaia: «Sorveglianza estrema. In questi 10 giorni ci giochiamo il futuro»

«Stiamo lavorando per un'altra ordinanza che uscirà nel pomeriggio per rendere ancora più comprensibili alcuni aspetti». Lo ha annunciato oggi, 4 aprile, il presidente del Veneto Luca Zaia dopo aver letto i numeri del bollettino di questa mattina sull'emergenza coronavirus in Regione. Numeri che mostrano ancora una fase calante della diffusione di Covid-19, ma che da oggi saranno tenuti d'occhio con molta più attenzione, essendoci stata la riapertura delle attività produttive. «Cominciamo il percorso di sorveglianza estrema e di preoccupazione sul rispetto delle regole - ha dichiarato Zaia - In questi dieci giorni ci giochiamo il futuro. Se avessimo una recrudescenza importante di ricoveri dovremo ricorrere di nuovo a misure restrittive. Quindi chiedo l'impegno di tutti».

E dopo questo appello al rispetto delle regole, il presidente regionale ha esposto i vari argomenti dell'ordinanza di oggi. Il primo riguarda il servizio mensa: «I lavoratori dei cantieri o comunque i lavoratori di gruppi definiti possono avvalersi del servizio di ristorazione - ha dichiarato Zaia - Lo possono fare solo i dipendenti i cui nominativi sono stati forniti dal datore di lavoro e solo in un determinato orario, con possibilità di suddivisione dei turni. E tra un turno e l'altro i locali devono essere arieggiati e sanificati. Deve essere rispettato il distanziamento e le norme igienico-sanitarie. Gruppi di imprese diverse devono mangiare in sale distinte. In sostanza, i ristoranti e le mense possono erogare il servizio a porte chiuse, a gruppi definiti e sulla base di un accordo stabilito con le imprese del territorio».

Sull'ospitalità di lavoratori della sanità o di chi svolge un'attività connessa all'emergenza: «È ammessa - ha dichiarato Zaia - Il servizio potrà essere fornito non solo dagli alberghi, ma ad esempio anche dagli agriturismi».

La nuova ordinanza specifica ancora meglio alcuni dettagli sull'attività sportiva e motoria, indicando sempre che due o più conviventi possono svolgerla senza l'obbligo delle mascherina, mentre tra non conviventi vige sempre l'obbligo della mascherina.

Viene inoltre specificato che anche nei mercati all'aperto è ammessa la vendita di fiore e piante, libri e vestiti per bambini.

«Accesso ai locali di attività economica - ha proseguito Zaia - Si può entrare nei locali anche delle attività sospese per vigilanza, manutenzioni, sanificazioni e per ricevere in magazzino beni e forniture».

Sugli spostamenti è stato chiarito che per far visita ai congiunti si può andare anche in compagnia dei propri conviventi, mentre a far la spesa si deve andare individualmente, ma si può raggiungere un punto vendita anche al di fuori del proprio comune di residenza.