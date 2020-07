Incendio a Belfiore, distrutto capannone ma salvata la vicina abitazione

Sono andati avanti per tutta la giornata di ieri, 10 luglio, le operazioni di spegnimento delle fiamme e di messa in sicurezza del capannone andato a fuoco in Via Bionde, a Belfiore.

L'incendio si è sviluppato a partire dalle 12.30, probabilmente per il corto circuito di un pannello fotovoltaico posizionato sul tetto di un capannone agricolo. Il rogo ha interessato prima i 500 metri quadrati del tetto e poi ha distrutto l'intero capannone ed anche alcune attrezzature e dei mezzi agricoli in esso contenuti.

Per estinguere le fiamme, i pompieri di Verona e del distaccamento di Caldiero hanno lavorato pomeriggio e sera e sono riusciti anche ad evitare che il fuoco si propagasse all'abitazione confinante con lo stabile.