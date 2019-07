Nuova grandinata passeggera su Verona e sul territorio provinciale

Non è stato intenso come quello di domenica scorsa, 7 luglio, ma anche ieri sera 12 luglio, e in questo pomeriggio, 13 luglio, la provincia di Verona è stata interessata da sporadici episodi di maltempo.

Alcuni nostri lettori ci hanno segnalato una grandinata nel capoluogo. Il video in alto è stato realizzato nella zona di via Santa Maria Rocca Maggiore, in pratica tra piazza Isolo e l'Adige. Qui sotto, invece, pubblichiamo il video di un nostro lettore che in auto ha ripreso la pioggia mista a grandine caduta sempre a Verona.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Mentre quest'ultimo video è stato inviato da un lettore di Lugagnano, a Sona.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Questo maltempo era stato previsto dall'Arpav, tanto da tenere in allerta la protezione civile regionale. Comunque i vigili del fuoco non hanno segnalato nessuna situazione di emergenza nel Veronese. Ieri notte sono intervenuti per il taglio di qualche ramo spezzato dal vento e dalla pioggia, ma nessun grave danno materiale e soprattutto nessuna vittima e nessun ferito.

Temporali e grandine possono però creare disagi alla viabilità e non solo per gli incidenti causati da una perdita di controllo del mezzo. Sono stati, infatti, segnalati alcuni automobilisti in sosta anche in doppia fila nei sottopassaggi per mettere al riparo le autovetture dai chicchi di grandine. Una sosta, tutto sommato, tollerabile, se opportunamente segnalata e se non crea ostacolo al passaggio delle altre auto.