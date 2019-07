Maltempo e goliardia, gara di nuoto nella pozzanghera di un vallo dell'Arena

Il maltempo di questi giorni ha provocato disagi e paura a Verona e in provincia. L'evento più grave è avvenuto nel capoluogo dove ha ceduto una parte del tetto del duomo, ma sempre a Verona si sono verificati degli allagamenti. Mentre in provincia, soprattutto in zona lago, i maggiori disagi sono stati provocati dalla caduta di alberi e rami.

Ma il maltempo è stato anche benzina per la goliardia dei veronesi che forse sono stati ispirati anche dal quarto oro mondiale della concittadina acquisita Federica Pellegrini e si sono inventati le «Areniadi». Così è stato descritto un video pubblicato sulla pagina Facebook «I Guerrieri di Verona - Ristampa». Nel video si vedono due nuotatori che gareggiano in una grande pozzanghera che si era formata in un vallo dell'Arena.

Il video è stato visto da decine di migliaia di utenti ed ha ricordato un'altra impresa sempre legata al maltempo, ma compiuta nell'autunno scorso. Anche in quel caso, il video pubblicato su Facebook fu visto da tantissime persone e riprendeva un gruppo di canoisti che approfittavano dell'Adige ingrossato per passare nei fori del ponte della Vittoria.