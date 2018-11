La galleria Adige-Garda raccontata in un video da Franco Aldegheri

La serie (disponibile sul canale YouTube del Black & White Studio TV) è partita un anno fa per raccontare le potenzialità del fiume che bagna la città di Verona.

In questo speciale (pubblicato su Facebook) viene raccontata la storia della galleria aperta nei giorni scorsi per salvare il capoluogo scaligero dalla piena dell'Adige, che rischiava di inondare il capoluogo scaligero.