Nuova funicolare in Finlandia, si ispira a quella di Castel San Pietro

È made in Italy ed è inspirata a quella veronese di Castel San Pietro, la nuova funicolare che collega la più antica città finlandese, Turku, alla collina di Kakolanmäki.

L'opera è stata inaugurata nei giorni scorsi, è stata commissionata a Leitner Ropeways e ha come obiettivo primario quello di assicurare un collegamento rapido alla rete locale dei trasporti urbani. «Siamo davvero orgogliosi di questo impianto, così importante per la città di Turku - ha commentato al taglio del nastro Martin Leitner, consigliere di amministrazione del gruppo - Si tratta di un autentico collegamento funiviario urbano, che si distingue per la sintesi perfetta tra tecnologia e design».

Dopo essere stato inaugurato con una originale cerimonia nella quale è stata intonata una versione finlandese di «Funiculì, Funiculà», l'impianto nei primi giorni di attività ha registrato un grande successo di pubblico.

Lungo 132 metri, è in grado di trasportare 480 persone all'ora superando in un minuto e 11 secondi un dislivello di 30 metri. Grazie all'automazione integrale non necessita di personale di manovra e, come un normale ascensore, può essere chiamato semplicemente premendo un pulsante.