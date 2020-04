Coronavirus e quarantena, il video dei giovani della Lega a Verona

Anna Grassi, consigliera comunale e capogruppo Lega Nord a Verona: «Anche i giovani della Lega hanno deciso di realizzare un video che possa essere di incoraggiamento a tutti i veronesi che decidono di restare a casa come assunzione delle proprie responsabilità e non come obbligo. In un momento di indubbia difficoltà abbiamo voluto far sentire la nostra vicinanza a tutta la comunità veronese sicuro che non appena sarà possibile i veronesi sapranno reagire perché "Verona non molla"».

